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مؤسس بينانس يخسر 12 مليار دولار

10/29/2023 11:02:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خسر مؤسس منصة «بينانس» للعملات المشفرة الملياردير تشانغ بينغ زاو نحو 12 مليار دولار من ثروته بيومين فقط بسبب تراجع تداولات العملات المشفرة، وسط مخاوف من تكرار سيناريو مؤسس منصة «إف تي إكس» سام بانكمان فريد.
وانخفضت ثروة «زاو» من 29 مليار دولار إلى 17 مليارا في يومين فقط.
وحسب بيانات مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، انخفضت ثروة «زاو» بنسبة 82% من ذروتها التي وصلت إليها. وتراجعت الحصة السوقية لـ «بينانس» من 62% إلى 51% من تداولات سوق العملات المشفرة.
وتواجه «بينانس» دعاوى أميركية بشأن انتهاكات تنظيمية وقضايا غسل أموال، كما تم تخفيض قيمة «بينانس أميركا» للصفر بعد توقها عن التعامل بالدولار.
ويعتبر البعض أن المليادير الكندي المولود في الصين أنه المتسبب بإفلاس سام بنكمان فرايد، وذلك عندما أعلن «زاو» عن بيع جميع حيازات منصته من عملة مرتبطة بـ FTX.
وأدت هذه العملية إلى تدهور منصة FTX واتهام سام بانكمان باختلاس أموال عملاء المنصة.

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