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المتحد يواصل دعم حملة لنكن على دراية

10/29/2023 11:02:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل البنك الأهلي المتحد مشاركته ودعمه للحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت للعام الثالث على التوالي، من خلال نشر المحتوى التوعوي بهدف توعية عملاء البنوك بعدد من المخاطر ولاسيما مع انتشار العديد من الجرائم الإلكترونية وضرورة تعزيز دور البنوك في زيادة الوعي بدور الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء الشخصية والمصرفية.
وفي هذا الإطار، أكد عبدالرحمن الكندري، مشرف أول إدارة التهديدات السيبرانية في البنك الأهلي المتحد وممثل البنك في اتحاد مصارف الكويت خلال حديثه في برنامج ريدكاربت على قناة «كويت إف إم»، مخاطر عمليات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
وأكد الكندري أنه يتوجب على العملاء الوعي بعدم مشاركة البيانات المتعلقة بالبطاقات المصرفية مثل: OTP والرقم السري، وكذلك خطورة مشاركة أي معلومات ذات صلة بالموقف المالي للعملاء وبياناتهم الشخصية عبر موقع إنترنت غير معروف أو الرد على أي بريد إلكتروني يطلب هذه المعلومات، وكذلك التأكد من الجهة التي تطلب الـ OTP من خلال الرسالة النصية المرسلة من البنك والتي تحتوي على جميع التفاصيل، وضرورة التأكد من الرابط الإلكتروني قبل الدفع بالبطاقة المصرفية حتى لا يقع العملاء ضحية لعمليات الاحتيال، سواء عن طريق البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو المكالمات الهاتفية. وأوضح الكندري أنه يجب على العملاء التيقن من أن البنك لن يطلب منهم أي معلومات شخصية، ولذلك يجب أن يتجنبوا الرد على تلك الرسائل، باعتبارها محاولات احتيال، كل هدفها استدراجهم للحصول على معلوماتهم المصرفية لسرقة أموالهم، كما يجب أن يتعاملوا بحذر شديد مع الروابط الإلكترونية، لأن مجرد الضغط على هذه الروابط المشبوهة التي تطلب من العملاء الإفصاح عن بياناتهم السرية كاسم المستخدم وكلمة السر، وذلك لانضمامهم إلى مجموعة وهمية لتبادل المعلومات العامة تكون نتيجته سرقة بيانات حساباتهم الاجتماعية، ومن ثم الاحتيال على جهات الاتصال الأخرى للشخص المجني عليه. وأيضا الحذر من الروابط التي تدعي بأنها جهة حكومية أو شركة تطلب من العميل دفع الالتزامات لإنهاء الإجراءات ومن الأمثلة على ذلك «صندوق البريد، شركات الشحن، الجمارك» والاتصال على الجهة للتأكد من صحة الطلب.

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