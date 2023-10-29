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وربة 10 فائزين في السنبلة الأسبوعي

10/29/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: سبيكة علي يوسف الربيعة، أسامة محمود محمد كلوش، منى عدنان عيد الشيتان، عبدالله مبارك دهام الرشيدي، عبدالرحمن مجبل الرشيدي، خالد عمر خالد خليفوه، محمد غلوم علي العوضي، مريم محمد حمد بوحمدي، زايمه أطاعت زمان خان، وفاطمة محمد زيد السرحان.
وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل لا يزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.
هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.

MENAFN29102023000130011022ID1107326061

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