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الذهب يعود لعرش الملاذات الآمنة إلى أين يصل بنهاية 2023؟

10/29/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) على الرغم من تعدد أدوات الاستثمار، والمكاسب القياسية التي تحققها العملات الرقمية المشفرة، أو المكاسب التي يضيفها الدولار كمصدر للتحوط في ظل الأزمات، تمكن الذهب من استعادة صدارة عرش الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.
ووفق تقرير حديث لرابطة سوق سبائك الذهب في لندن، فقد شهد الطلب على المعدن النفيس ارتفاعا قياسيا خلال العام الحالي، وتصدرت البنوك المركزية قائمة المشترين بعدما عززت مشترياتها إلى نحو 387 طنا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وترى الرابطة، أن الطلب على الذهب عند مستويات قياسية على الرغم من أن الطلب في الربع الأول كان أقوى بكثير من الطلب في الربع الثاني، وتتوقع أن يظل صافي الطلب على الذهب إيجابيا خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأشارت الرابطة إلى أن إجمالي الطلب على الذهب في النصف الأول بما في ذلك الاستثمار والمجوهرات، كان أعلى بنسبة 7% عما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2022، وعلى وجه التحديد بلغ قطاع الاستثمار الذي يشمل السبائك والعملات المعدنية إجمالي 582 طنا من الذهب.
واستقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة يوم الجمعة الماضي، مع تقييم بيانات أميركية أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية على أساس سنوي، وفي ظل استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وعند التسوية، استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر عند 1998.5 دولارا للأونصة، محققة زيادة أسبوعية بنسبة 0.2%، لتواصل مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي.
وفي سوق العملات، فقد استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية عند مستوى 106.55 نقطة.
وكان بنك «أوف أميركا»، قد أكد في مذكرة بحثية، أنه مع استمرار البنوك المركزية حول العالم في شراء الذهب، وتسارع اتجاه إزالة الدولرة، ووقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة، فإن الذهب لا يحتاج سوى لقليل من عمليات الشراء من المستثمرين الجدد لاختراق حاجز الـ 2500 دولار هذا العام، لتبقى الترجيحات الأكثر واقعية بوصول المعدن الأصفر إلى مستوى 2200 دولار في نهاية 2023.
وأظهر تقرير سابق لمجلس الذهب العالمي ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب في العام 2022، في عمليات شراء ضخمة رفعت الطلب على الذهب إلى أعلى مستوى له في 11 عاما، حيث اشترت البنوك المركزية 1136 طنا من الذهب العام الماضي، وهو أعلى مستوى في 55 عاما، في حين اشترت في النصف الأول من العام الحالي 386.9 طنا.
وقد حقق الطلب على الذهب بين البنوك المركزية أعلى مستوى قياسي في الربع الأول من العام 2023، حيث أضافت 228 طنا إلى احتياطاتها العالمية من الذهب، مسجلة وتيرة قياسية للأشهر الثلاثة الأولى من العام منذ بدء جمع البيانات في العام 2000.

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