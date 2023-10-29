أجيليتي توقع مذكرة تفاهم في مجال الرعاية الصحية مع وزارة الاستثمار السعودية



طارق سلطان: الشركة تستثمر في المملكة منذ عقدين وبموقع مثالي لتقديم الخبرات المهمة بمجال سلسلة التوريد نرحب بالتعاون وإتاحة الفرصة لاستكشاف إمكانات الاستثمار المستقبلي بقطاع الرعاية الصحية وخلق فرص عمل



وقّعت «أجيليتي»، الشركة المتخصصة في خدمات سلسلة التوريد والبنية التحتية والابتكار امس، مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى استكشاف كيفية تعزيز قطاع الرعاية الصحية السعودي وتقديم أحدث تقنيات الخدمات الصحية للمملكة، مع دعم خلق فرص عمل جديدة ونقل المعرفة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «أجيليتي» ووزارة الاستثمار باستكشاف أربعة مجالات للتعاون في قطاع الرعاية الصحية السعودي، ويشمل ذلك إمكانية توسيع الخدمات الصحية الرقمية وتوطين سلسلة التوريد الخاصة بالابتكارات التقنية الطبية الجديدة، بالإضافة إلى دعم مساعي شركاء أجيليتي المختصين بالتطوير التكنولوجي لإنشاء مكاتب إقليمية في المملكة بهدف جذب المواهب المحلية وتعزيز التحول الهام لسلسلة التوريد ونقل المعرفة في مجال الرعاية الصحية.

كجزء من خطتها الاستراتيجية الوطنية الشاملة لرؤية 2030، ووفقا لبرنامج خاص واضح الأهداف، تعمل المملكة العربية السعودية على تحويل نظام الرعاية الصحية السعودي. وتتمثل هذه الأهداف في تحسين توافر الرعاية ووصولها، وتحديث المرافق، وتعزيز دور استثمار القطاع الخاص.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع نطاق حصول السعوديين على خدمات وتقنيات الصحة الوقائية لمكافحة الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان الثدي.

وسوف تستكشف وزارة الاستثمار وأجيليتي كيفية توسيع خدمات الصحة الإلكترونية في المملكة، من خلال جلب الشركات التي - على سبيل المثال - تتيح الكشف المبكر عن مشاكل القلب ومراقبة مؤشراته الصحية والإشارات الحيوية الأخرى من خلال صور سيلفي بسيطة للهاتف المحمول، الأمر الذي يجعل فحوصات سرطان الثدي متاحة على نطاق أوسع وأسهل من خلال استخدام تكنولوجيا الصور عالية الدقة والتي تتسم بالكفاءة العالية والتكلفة المنخفضة.

وفي معرض حديثه عن وزارة الاستثمار السعودي، قال م. صالح الخبتي، وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية: «تلعب الوزارة دورا رئيسيا في تحول الرعاية الصحية في المملكة، حيث تحدد المستثمرين والشركاء مثل أجيليتي الذين يمكنهم مساعدتنا في تقديم نظام أكثر فاعلية من حيث الشمولية والتكامل والتمكين الرقمي.

وستعمل هذه الاتفاقية على تحسين انتشار الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها وتعزيز جودة الرعاية من خلال توسيع نطاق تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية التي تلبي أعلى المعايير الدولية.

بدوره، قال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي موضحا دور أجيليتي: من خلال تبني الابتكار والاستثمار في مجال الرعاية الصحية، تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات من شأنها تحسين نوعية الحياة ومتوسط العمر المتوقع للملايين من مواطنيها.

وتتمتع أجيليتي، التي تستثمر في المملكة منذ عقدين من الزمن، بموقع مثالي يتيح لها تقديم الخبرات المهمة في مجال سلسلة التوريد وشركاء الابتكار للمساعدة في تحقيق تلك الخطوات.

ونحن نرحب بالتعاون مع وزارة الاستثمار وإتاحة الفرصة لاستكشاف إمكانات الاستثمار المستقبلي الكبير في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وخلق فرص عمل جديدة في هذه نتيجة لهذه العمليات.

تستثمر أجيليتي وتمارس الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية منذ عشرين عاما. وتقوم الشركة ببناء وتشغيل بعض مناطق التخزين الأكثر تطورا واستدامة في المملكة، والتي تقع في الرياض والدمام وجدة. وتوفر شركة ترايستار التابعة لأجيليتي خدمات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية المتخصصة لشركات النفط والغاز والكيماويات السعودية، كما تدعم رحلة تحول الطاقة الخاصة بها.

كذلك، وقعت شركة مينزيز للطيران التابعة لأجيليتي مذكرة تفاهم مع SAL لإطلاق إمكانات مطارات المملكة العربية السعودية، بهدف تحسين خدمات الركاب ومناولة البضائع والتخزين وإدارة مراكز الطيران لشركات الطيران السعودية.

توفر شركة Shipa، وهي شركة الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية الرقمية والتوصيل للميل الأخير التابعة لأجيليتي، خدمة توصيل الطرود المحلية والشحن عبر الحدود من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية. كما تستثمر أجيليتي Ventures في الشركات السعودية الناشئة والابتكار التكنولوجي.