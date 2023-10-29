السعودية تهيمن على سوق المشاريع العملاقة في المنطقة

خطط استثمارية بقيمة 1.1 تريليون دولار إضافية في مرحلة ما قبل التنفيذ

كشف تقرير حديث، استنادا إلى البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن أن قيمة المشاريع الجديدة المعلن عنها في منطقة مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 200% تقريبا خلال العام الماضي.وقال بنك «اتش اس بي سي» في دراسته إن السعودية هي المسيطرة بشكل أكثر تحديدا على المشاريع قيد التنفيذ التي تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار، استنادا إلى بيانات من «MEED» وتحليلات البنك نفسه.كما توجد خطط استثمارية بقيمة 1.1 تريليون دولار إضافية في مرحلة ما قبل التنفيذ، تحت برنامج إنفاق رأسمالي بقيمة 2.8 تريليون دولار لما يقرب من 7 آلاف مشروع.وبحلول منتصف 2023، نحو خمس المشاريع (220 مليار دولار) كانت في مرحلة العرض الرئيسي أو مرحلة التقييم، مما يشير إلى المزيد من المكاسب القوية المحتملة في النفقات الفعلية.وتمثل المشاريع السعودية قيد التنفيذ أو المخطط لها نحو 56% من إجمالي المشاريع في المنطقة. كما تهيمن على سوق «المشاريع العملاقة» حيث تم الإعلان عن أعمال بقيمة نحو 850 مليار دولار (75% من الناتج المحلي الإجمالي).وقد أوضحت السلطات أنها مستعدة لاستخدام رأس المال من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل المرحلة الأولية من أعمال التطوير، مما يشير إلى أنه يمكن استخدام الميزانية العمومية لتمويل النمو في بيئة تظل فيها تكاليف التمويل مرتفعة.كما أشار التقرير إلى أن الإنفاق الرأسمالي في المملكة ارتفع بنسبة 25% تقريبا على أساس سنوي في الربع الأول من 2023 وهو أعلى بنسبة 40% مما كان عليه في الربع الأول من 2020، مع تجاوز النفقات معدلات 27% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضع السعودية في وضع جيد لتحقيق مستهدف 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب رؤية 2030.كما أكد البنك أن مشاريع الطاقة المتجددة تجتذب الكثير من رأس المال إلى المنطقة وسط ترقب المزيد من المشاريع، تحديدا في السعودية، وسط التزامات الحكومات في المنطقة بالوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية.