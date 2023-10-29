125 مليون دينار متوسط قيمة مشتريات المواطنين والمقيمين يوميا



%33 زيادة في عمليات شراء المواطنين بالخارج.. بلغت 74 مليون عملية خلال أول

9 أشهر

35.46 مليون عملية شراء عبر المواقع الإلكترونية من الخارج.. و178.7 مليوناً داخل البلاد

214.2 مليون عملية شراء «أونلاين» من داخل الكويت وخارجها.. بنسبة نمو بلغت 23.3% 60.78 مليون عملية سحب كاش ببطاقات مصرفية كويتية.. 2.3 مليون منها بالخارج

علي إبراهيمكشفت إحصائية أعدتها «الأنباء»، استنادا إلى أرقام رسمية، أن متوسط إنفاق المواطنين والمقيمين في الكويت يوميا وصل إلى نحو 125 مليون دينار خلال الأشهر الـ 9 أشهر الماضية، مقارنة مع نحو 114 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، موزعة على 2.84 مليون عملية شراء مباشر ودفع «أونلاين» وسحب كاش في اليوم الواحد.ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي فإن المواطنين والمقيمين أنفقوا نحو 34.2 مليار دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، قاموا خلالها بنحو 777.3 مليون عملية شراء ودفع وسحب نقدي، مقارنة بـ 31.19 مليون دينار لنحو 614.78 مليون عملية شراء خلال الفترة ذاتها من 2022.وتفصيليا، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي عدد معاملات الشراء، سواء من خلال نقاط البيع المباشر أو الدفع «أونلاين»، وصولا إلى سحب الكاش منذ بداية 2023 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، حيث شهدت ارتفاعا بنحو 26.4% بما قيمته نحو 162.5 مليون معاملة جديدة ليبلغ عدد العمليات الإجمالي نحو 777.3 مليون عملية شراء، مقارنة مع 614.7 مليون عملية شراء خلال الفترة ذاتها من 2022.وأظهرت البيانات أن عمليات الشراء داخل الكويت استحوذت على الحصة الأكبر بنحو 703.3 ملايين عملية منذ بداية العام الحالي، وذلك بارتفاع نسبته 25.77% بما قيمته نحو 144.13 مليون عملية شراء جديدة مقارنة مع 559.16 مليون معاملة شراء خلال الفترة ذاتها من 2022.وبلغ عدد عمليات الشراء والسحب والدفع للمواطنين والمقيمين خارج الكويت خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي نحو 74 مليون معاملة بزيادة نسبتها 33% بما قيمته 18.4 مليون معاملة قياسا إلى عدد عمليات شراء بلغت 55.6 مليون عملية عن الفترة ذاتها من 2022.الشراء المباشروارتفع عدد عمليات الشراء المباشر عبر نقاط البيع في الداخل والخارج خلال أول 9 أشهر من 2023 بنحو 32.5% بما عدده 123 مليون عملية شراء ليبلغ عدد معاملات الشراء بنهاية سبتمبر 2023 نحو 502.29 مليون معاملة، مقارنة مع 379.19 مليون معاملة عن الفترة ذاتها من 2022.وأظهرت البيانات أن عدد معاملات الشراء المباشر عبر نقاط البيع داخل الكويت خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2033 بلغ 466.07 مليون معاملة بزيادة 32.16% بما عدده 113.43 مليون معاملة مقارنة مع 352.6 مليون معاملة عن الفترة ذاتها من 2022.وارتفع عدد معاملات الشراء المباشر عبر نقاط البيع في الخارج بنحو 36.4% بما عدده 9.67 ملايين معاملة ليبلغ بنهاية سبتمبر 2023 نحو 36.21 مليون معاملة مقارنة مع 26.54 مليون معاملة بنهاية سبتمبر 2022.أجهزة السحبأظهرت البيانات أن المواطنين والمقيمين في الكويت قاموا بإجراء نحو 60.78 مليون عملية سحب أموال لإجراء المدفوعات عن طريق الكاش خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، وكان لافتا التراجع الطفيف في عدد معاملات السحب الكاش خلال تلك الفترة، إذ انخفضت بنحو 1.75 بما عدده 1.06 مليون معاملة سحب أموال قياسا إلى 61.8 مليون عملية خلال الفترة ذاتها من 2022.وأظهرت البيانات تراجع عمليات سحب الكاش من أجهزة السحب الآلي داخل الكويت بنسبة 1.34% بما عدده 799 ألف عملية، إذ بلغ عدد العمليات خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2023 نحو 58.44 مليون معاملة مقارنة مع 59.24 مليون معاملة عن الفترة ذاتها من 2022.وتراجعت عمليات سحب الكاش خارج الكويت بشكل ملحوظ، إذ انخفضت بنسبة 10.38% بما حجمه 270.4 ألف عملية سحب ليبلغ عدد المعاملات 2.33 مليون عملية سحب كاش بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 2.6 مليون عملية سحب بنهاية سبتمبر 2022.الدفع «أونلاين»وتشهد عمليات الدفع أونلاين ازديادا ملحوظا عبر الحسابات المصرفية الكويتية سواء لعمليات الشراء من داخل الكويت أو خارجه، إذ ارتفع إجمالي عدد معاملاتها خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 بنحو 23.3% بما عدده 40.5 مليون عملية دفع لتبلغ نحو 214.23 مليون عملية، مقارنة مع 173.7 مليون عملية عن الفترة ذاتها من 2022.وزادت عمليات الشراء عبر المواقع الإلكترونية داخل الكويت بنحو 21.4% بما عدده 31.49 مليون عملية شراء خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتبـــلغ بنهاية سبتمبر 2023 نحو 178.78 مليون عملية شراء أونلاين، مقارنة مع 147.26 مليون عملية شراء عن الفترة ذاتها من 2022.وشهدت عمليات الشراء أونلاين خارج الكويت زيادة ملحوظة بنسبة بلغت 34% بما عدده 9 ملايين عملية شراء جديدة، لتبلغ 35.46 مليون عملية شراء بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 26.46 مليون عملية شراء عن الفترة ذاتها من 2022.96.9 ألف نقطة بيع في الكويتكشفت البيانات أن إجمالي أجهزة نقاط البيع في الكويت شهدت زيادة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2023 بنسبة تناهز الـ 11% بما عدده 9.37 آلاف جهاز، ليبلغ عددها الإجمالي بنهاية سبتمبر 2023 نحو 96.95 ألف جهاز نقطة بيع مقارنة مع 87.57 ألف نقطة بيع نهاية ديسمبر 2022، وهو ما يعكس النمو المستمر في ممارسة الأنشطة التجارية بالكويت.2437 جهاز سحب آلي بالبلادعلى الرغم من التراجع النسبي في عمليات السحب الآلي بالكويت، تحرص البنوك المحلية على توفير خدماتها لكافة العملاء على أوسع رقعة جغرافية ممكنة للتسهيل عليهم وفق خيارات الخدمة المتاحة، وإثر ذلك ارتفع عدد أجهزة السحب الآلي في الكويت خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بنسبة 55 بما عدده 118 جهازا إضافيا ليبلغ عدد أجهزة السحب نحو 2437 جهازا بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 2319 جهازا بنهاية ديسمبر 2022.