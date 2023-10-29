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غولدمان ساكس تشاؤم الأسواق يوفر فرصة جديدة لشراء الأسهم

10/29/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتوقع بنك غولدمان ساكس استمرار الرياح المعاكسة للأسهم، ولأداء الشركات والميزانيات العمومية، موضحا أن التخفيض الكبير في توقعات النمو قد يمثل فرصة للشراء في المستقبل، في حال تصحيح الأسهم.
ويشير الأداء الضعيف للأسهم الدورية، التي تتبع دورة الاقتصاد عبر النمو، والذروة والركود والتعافي هذا الشهر، إلى القلق من أن رفع الفوائد سيعيق النمو الاقتصادي، حسبما كتب استراتيجيو «غولدمان ساكس» بقيادة ديفيد كوستين في مذكرة.
وفي الوقت نفسه، وبما أن البنك الاستثماري يرى أن الاقتصاد الأميركي سيظل متينا نسبيا، فإن الشركات في قطاعات مثل الخدمات المالية وأشباه الموصلات والمواد، قد تظل في وضع جيد إلى حد ما.
يأتي ذلك بعد أن ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 5% في 23 أكتوبر للمرة الأولى منذ عام 2007، بينما يبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم.
واستبعدت لوري كالفاسينا، المحللة الاستراتيجية في «آر بي سي» (RBC)، أن تظل السوق الأوسع في وضع جيد إلى حين انتهاء الارتفاع في العوائد.
وحذرت كوستين في وقت سابق من الشهر، من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر في الأرباح الأميركية، كما حذر خبراء إستراتيجيون في أماكن مثل «مورغان ستانلي» و«جيه بي مورغان» من أن توقعات الأرباح تتراجع فيما يبدو.

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