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840 مليون دينار خسائر البورصة السوقية في جلسة أمس

10/29/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
أنهت بورصة الكويت جلسة تداولات أمس الأحد على تراجع في كافة مؤشراتها، إثر عمليات بيع وتسييل على غالبية الأسهم القيادية، لتنخفض معها القيمة السوقية للبورصة خلال أولى جلسات الأسبوع بنحو 840 مليون دينار بنسبة تراجع بلغت 2.2%، ليصل اجمالي القيمة إلى 37.657 مليار دينار مقابل 38.496 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي.
استهلت بورصة الكويت تعاملات الاسبوع على تراجع كبير على مستوى كافة مؤشراتها، وخاصة مؤشر السوق الاول الذي كانت اسهمه اكثر عرضة لعمليات البيع في اغلب القطاعات خاصة البنوك والخدمات المالية والاتصالات.
وتواصل القيمة السوقية تراجعاتها في الفترة الاخيرة جراء ضغط مباشر من عمليات البيع الواسعة، وذلك على الرغم مما تحظى به بورصة الكويت من مقومات ايجابية تتمثل في حفاظ برميل النفط الكويتي على سعر فوق مستوى 93 دولارا، فضلا عن المؤشرات الفنية الإيجابية والتي يأتي على رأسها النتائج الفصلية الجيدة التي ظهرت ضمن افصاحات الأشهر الـ 9 الإيجابية للبنوك والشركات المعلنة حتى الآن.
وأنهت البورصة جلسة أمس على تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.5% بخسارة 176 نقطة ليصل المؤشر الى 6904 نقاط، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.07% بخسارته 58.6 نقطة ليصل الى 5403 نقاط، وخسر المؤشر العام للسوق امس 2.1% بفقد 141.8 نقطة ليصل الى 6362 نقطة.
وتعرضت اسهم 83 شركة في قطاعات متنوعة امس للتراجع السعري، مقابل ارتفاع اسعار 18 شركة فقط، في حين استقرت الاسعار لأسهم 11 شركة، ولم يجر التداول على اسهم 38 شركة.
وتراجعت المؤشرات الوزنية لـ8 قطاعات تصدرها البنوك بـ 2.7%، تلاه قطاع الخدمات المالية الذي يضم الشركات الاستثمارية بنسبة 1.9%، تلاه قطاع الاتصالات بـ 1.7%، في المقابل ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات تصدرها الطاقة بـ 0.56%.
وانخفضت السيولة المتدفقة للسوق امس بنسبة 4% بمحصلة بلغت 52.5 مليون دينار مقارنة بـ 54.7 مليون دينار بجلسة اغلاق الأسبوع الماضي، مع استمرار تركز السيولة حول اسهم السوق الاول وخاصة سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي استحوذ على 17.5 مليون دينار من الاجمالي بما نسبته 33%، تلاه سهم الوطني بـ 6.8 ملايين دينار، ثم سهم بنك الخليج
بـ 2.9 مليون دينار، ثم سهم بنك بوبيان بـ 2.8 مليون دينار، ثم سهم أجيليتي بـ 1.4 مليون دينار.
وارتفعت أحجام التداول بنسبة 26.5% بتداول 172.4 مليون سهم مقابل 151.6 مليون سهم في جلسة الخميس الماضي، وتصدرها سهم «بيتك» بـ 26.4 مليون سهم.

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