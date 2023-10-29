البنك الزراعى يوقع بروتوكول تعاون مع اتصالات مصر لتوفير تغطية لشبكة المحمول بالريف - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > وقع البنك الزراعى المصرى بروتوكول تعاون مع شركة اتصالات من e& مصر، لإتاحة وتوفير نطاق أوسع لتغطية شبكة المحمول ليستفيد منها عملاء البنك الزراعى المصرى وسكان الريف بشكل عام، والاستفادة المستقبلية من هذه التغطية بتطوير خدمات البنك وتقديم خدمات أسهل وأسرع للعملاء.

وقال سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البروتوكول يتوافق مع استراتيجية البنك التى تستهدف مواصلة تطوير البنية التحتية والتكنولوجية وتقديم خدمة أفضل لعملاء البنك، ويتيح البروتوكول جودة عالية من التغطية لشبكة المحمول التى توفرها شبكة اتصالات من e& مصر ويستفيد منها عملاء البنك الزراعى المصرى فى فروعه.

كما تتيح الشراكة الاستفادة المستقبلية من هذه التغطية بتطوير خدمات البنك وتقديم خدمات أسهل وأسرع للعملاء بما يحقق قيمة مضافة للبنك وعملائه.

وأشار إلى أن استغلال الانتشار الكبير لفروع البنك والأصول التابعة له فى القرى سيسمح بتقديم خدمات الاتصالات لقطاع عريض من سكان الريف، وهو ما يحقق أحد أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتحسين جودة الحياة فى الريف.

وأشار عبد الصادق، إلى أن اتصالات مصر هى شريك استراتيجى للبنك الزراعى فى مشروعات تحديث البنية التحتية والتكنولوجية وعمليات التحول الرقمى التى يقوم بها، وهى شراكة ناجحة ساهمت فى تنفيذ الشبكة البديلة للبنك الزراعى المصرى، وساهمت أيضًا فى ميكنة فروع البنك بما يضمن للبنك الاستمرارية فى تقديم مستوى عالٍ من جودة الخدمات لعملائه بأفضل صورة ممكنة.