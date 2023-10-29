البنك الزراعى يوقع بروتوكول تعاون مع اتصالات مصر لتوفير تغطية لشبكة المحمول بالريف - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
وقع البنك الزراعى المصرى بروتوكول تعاون مع شركة اتصالات من e& مصر، لإتاحة وتوفير نطاق أوسع لتغطية شبكة المحمول ليستفيد منها عملاء البنك الزراعى المصرى وسكان الريف بشكل عام، والاستفادة المستقبلية من هذه التغطية بتطوير خدمات البنك وتقديم خدمات أسهل وأسرع للعملاء.
وقال سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البروتوكول يتوافق مع استراتيجية البنك التى تستهدف مواصلة تطوير البنية التحتية والتكنولوجية وتقديم خدمة أفضل لعملاء البنك، ويتيح البروتوكول جودة عالية من التغطية لشبكة المحمول التى توفرها شبكة اتصالات من e& مصر ويستفيد منها عملاء البنك الزراعى المصرى فى فروعه.
كما تتيح الشراكة الاستفادة المستقبلية من هذه التغطية بتطوير خدمات البنك وتقديم خدمات أسهل وأسرع للعملاء بما يحقق قيمة مضافة للبنك وعملائه.
وأشار إلى أن استغلال الانتشار الكبير لفروع البنك والأصول التابعة له فى القرى سيسمح بتقديم خدمات الاتصالات لقطاع عريض من سكان الريف، وهو ما يحقق أحد أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتحسين جودة الحياة فى الريف.
وأشار عبد الصادق، إلى أن اتصالات مصر هى شريك استراتيجى للبنك الزراعى فى مشروعات تحديث البنية التحتية والتكنولوجية وعمليات التحول الرقمى التى يقوم بها، وهى شراكة ناجحة ساهمت فى تنفيذ الشبكة البديلة للبنك الزراعى المصرى، وساهمت أيضًا فى ميكنة فروع البنك بما يضمن للبنك الاستمرارية فى تقديم مستوى عالٍ من جودة الخدمات لعملائه بأفضل صورة ممكنة.
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