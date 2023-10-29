توقعات بتثبيت أسعار الفائدة على الجنيه رغم تسارع التضخم الشهرى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > توقع المحللون تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى، رغم تسارع معدل التضخم فى سبتمبر على أساس شهرى.

وارتفع التضخم العام على أساس شهرى فى سبتمبر إلى 2.1% مقابل 1.6% فى أغسطس، بينما ارتفع مؤشر التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى إلى 1.1% مقابل 0.3% فى أغسطس.

وتوقع محمد أبوباشا، كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث فى مجموعة إى إف جى القابضة، تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل فى ظل عدم حدوث مستجدات اقتصادية تستدعى تغيير معدلات الفائدة.

وعدل بنك ستاندرد تشارترد توقعاته من رفع الفائدة إلى تثبيتها فى ظل افتراضه أن مصر قد تلجأ لربط الجنيه بسلة من العملات بما قد يساعد الاقتصاد المصرى على العبور من الأزمة الحالية.

وبات البنك يتوقع استقرار سعر الصرف الدولار عند مستوى 31 جنيها للدولار حتى نهاية 2025، وأن تستقر الفائدة عند 19.25%، لكنه خفض توقعات النمو إلى 3.8% فى العام المالى الحالى مقابل 5% قبل ذلك.

توقع نادر أشرف، محلل مالى ببنك الاستثمار نعيم، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المزمع انعقاده، الخميس المقبل، مُعزيًا الأسباب لهدوء وتيرة التضخم وسيحافظ على وتيرته حتى نهاية العام على الرغم من صعود سعر الدولار فى السوق الموازية.

وأضاف أشرف، أن إجراء التعويم لن يتم قبل توفير سيولة دولارية بالبنوك، فإذا جرى تنفيذها قبل نهاية العام سيتم التعويم، وإن لم يحدث سيُتخذ ذلك الإجراء خلال العام المقبل.

وترى إسراء أحمد، محلل اقتصاد كلى فى بنك الاستثمار الأهلى فاروس، أن التضخم وصل ذروته فى سبتمبر، رغم أن القراءة ستظل مرتفعة فى أكتوبر بسبب عوامل موسمية مدفوعة بتضخم الغذاء والتعليم.

وقالت على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى“لينكد إن”، إن كلا من نوفمبر وديسمبر سيستفيدان من أثر سنة الأساس المواتى وسيسجل التضخم أقل من 30% لكن ذلك يعتمد على توقيت رفع الفائدة.

أضاف أنه وفق رؤيتهم المستقبلية للتضخم فإنه لا يوجد حاجة من قبل المركزى لرفع الفائدة، لكن هناك عوامل يجب مراقبتها عن كثب مثل التعويم المحتمل وتصاعد المخاطر الجيوسياسية التى قد تؤثر على أسعار السلع.

وتوقع هانى جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن يرفع البنك المركزى الفائدة 5% قبل نهاية العام حتى يتم السيطرة على التضخم، على أن يكون الرفع دفعة واحدة فى ديسمبر أو تقسيمها على اجتماعين خلال نوفمبر وديسمبر، لكنه ذكر أن الأقرب هو تثبيت الفائدة فى نوفمبر، مراعاة لأوضاع المالية العامة وتكلفة الدين العام.

أضاف أنه حال توافرت مرونة سعر الصرف واستكملت الإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج صندوق النقدى، سيرتفع التضخم أكثر على أساس شهرى وسنوى على أن يبدأ فى الانحسار منتصف العام المقبل.

وأشار إلى أن فائض السيولة والتعويم المرتقب سيبقيان التضخم الشهرى فى مصر مرتفع، فيما قد يستفيد التضخم السنوى من أثر سنة الأساس.

وبحسب بيانات البنك المركزى ارتفع هامشيًا معدل النمو السنوى للمعروض النقدى 16.4% خلال أغسطس مقابل 16.1% فى يوليو، وهو أعلى من نمو بنسبة 15% المستهدفة ضمن برنامج مصر مع الصندوق، لكن فى الوقت نفسه، أقل من مستويات 22% فى يونيو 2022 عند بداية التشديد النقدى.

وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى، بشركة اتش سى أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوى في أكتوبر.

أضافت أن نمو الأسعار سيكون مدفوع بنقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات.

وأشارت إلى أن هناك عوامل سيضعها المركزى فى حسبانه بينها ارتفاع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد إلى 20.13% من 12.3% منتصف سبتمبر، وكذلك الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 50%.

وأشارت إلى أن فارق التضخم بين الولايات المتحدة ومصر اتسع إلى 34.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقابل 33.8% في الربع الثالث من 2023، وكذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهرًا إلى 5.42% حاليًا من 4.67% في يناير 2023، بينما يبلغ متوسط أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا 26.4%، ما يعكس عائد حقيقي سلبي بنسبة 4% (وذلك باحتساب متوسط تضخم 26.4% لعام 2024 و15% ضريبة علي المستثمرين من أوروبا و أمريكا) مقابل عائد حقيقي ايجابي بنسبة 2.7% علي سندات الخزانة الأمريكية.

وقالت إنه وفقًا لحساباتهم فإن العائد المطلوب من البنوك و المستثمرين الأجانب علي أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا يصل إلى 28%.

وأشارت إلى أنه لتلك الأسباب قد يلجأ البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة 1% فى اجتماعه المقبل.