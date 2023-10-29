((الشيوخ)) يقترح على الحكومة تقييد حصص تجار الأسمدة لكسر احتكار السوق

اقترحت اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى، والطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، وضع حد أقصى لحصة كل تاجر شهريًا لكسر حالة الاحتكار لهذه السلعة الاستراتيجية فى السوق المحلى.

كما طالبت اللجنة بوقف العمل على صرف الأسمدة للجميع إلا من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق الشفافية وعدم التلاعب فى الأسعار.

وأكدت على ضرورة إحكام الرقابة والتفتيش المستمر على كبار موزعى الأسمدة للتأكد من عدم وجود حالات احتكار يساعد على استقرار الأسعار ويحفظ الشركات على زيادة الإنتاج وتحقيق معدلات نمو مرضية.

وتطرقت الدراسة التى أعدها المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى“اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر”، إلى أبرز التحديات التى تواجه قطاع الأسمدة خلال الفترة الحالية وهى عدم التزام المصانع بتسليم النسبة المقررة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وهى الـ 55% من طاقة المصانع.

سلطت الدراسة الضوء على زيادة تكاليف النقل والشحن سواء لنقل الخامات إلى المصانع أو بيع المنتج فى السوق المحلى أو توريده إلى الحكومة.

ذكرت أن بعض المزارعين يلجأون إلى شراء حصصهم من الأسمدة من السوق الرسمية، ويبيعون جزءًا منها فى السوق السوداء وهذه ظاهرة غير صحية للقطاع بشكل عام.

أشارت إلى أن المزارعين لم يلتزموا بالزراعة وفقًا للتركيب المحصولى المدون بالبطاقات الزراعية وقيامهم بصرف الأسمدة المقرر وقد لا تحتاج الأراضى لأسمدة وقت الصرف.

أكدت الدراسة على أن التفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة فى السوق المحلى والتصديرى يدفع الشركات إلى توجيه أغلب إنتاجها إلى الأسواق التصديرية الأمر الذى يؤثر على نقص المعروض محليًا.

ذكرت أن الإقبال الكبير على شراء وتخزين الأسمدة خوفًا من وقف التوريد وارتفاع الأسعار مستقبلا، بالإضافة إلى إصدار قرارات منظمة لتداول الأسمدة ثم التراجع عنها يؤدى إلى إرباك السوق.

أشارت إلى أن عدم وجود تقديرات حقيقية لاحتياجات الزراعة المصرية من الأسمدة الكيماوية ونقص المعروض من بعض أنواعها فى السوق المحلى نتيجة التوجه إلى التصدير.

ووفقًا للدراسة يعمل فى صناعة الأسمدة ما يزيد على 17 شركة مصرية تنتج نحو 12 مليون طن سماد متنوع سنويًا.

وتنتج مصر الأسمدة على صورتين الأولى صلبة والثانية جافة، وتستخدم مصر ثلاثة أنواع من الأسمدة هى الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية.

ويبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأسمدة الفوسفاتية حوالى 4 ملايين طن، فى حين يصل إنتاج الأسمدة الآزوتية إلى 7.5 مليون طن سنويًا.

وقالت الدراسة إن حجم سوق الأسمدة السائلة فى العالم خلال العام 2021 سجل نحو 2.4 مليار دولار ومن المستهدف الوصول إلى 3 مليارات بنهاية 2025.