((الأندلسية)) للمصنوعات الخشبية تقترض مليون يورو من ((الألمانى للتنمية))

MENAFN - Al-Borsa News) وافق البنك الألمانى للتنمية على إقراض شركة الأندلسية للمصنوعات الخشبية مليون يورو لشراء ماكينات جديدة بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة.

قال محمود أبو شوشة، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الأندلسية قدمت دراسة الجدوى الخاصة بالتوسعات الجديدة واستغرق البنك فترة طويلة لدراسة ملف الشركة ومن المرتقب أن يساهم ذلك فى تمويل شراء المعدات والماكينات.

أشار إلى أن الشركة تسعى لإقامة مصنع على مساحة 8 آلاف متر بمنطقة أبو رواش الصناعية بالإضافة إلى مصنعها القائم على مساحة 1.2 ألف متر.

أوضح أن ((الأندلسية)) استثمرت ما يقرب من 52 مليون جنيه على مدار الـ4 سنوات الماضية شملت 15 مليون جنيه سعر الأرض، بالإضافة إلى تسهيلات بنكية حصلت عليها الشركة بقيمة 12 مليون جنيه من بنكى التجارى الدولى، والإسكان والتعمير.

لفت إلى أن المصنع الجديد من المرتقب أن يبدأ الإنتاج مطلع العام 2025، لافتًا إلى أن إجمالى مبيعات الشركة بلغت 35 مليون جنيه خلال العام 2022، ومن المتوقع نمو المبيعات بنسبة 15% بنهاية العام الحالى.

وتتخصص الشركة فى تصنيع المنتجات الخشبية ((المطابخ)) و((الدرسنج روم))، وتعتمد الشركة فى إنتاجها النهائى على 80% من خامات ومستلزمات إنتاج مستوردة.

أشار إلى أن أهم مستلزمات الإنتاج المستوردة هى المقابض، الخشب، المفصلات، والتى يتم استيرادها من دول ألمانيا وإيطاليا.

تأسست شركة الأندلسية للمصنوعات الخشبية عام 2002 برأسمال قرابة 20 ألف جنيه ثم رفعه إلى مليون جنيه حاليًا.

كتبت – مريم الرميحي: