((الأندلسية)) للمصنوعات الخشبية تقترض مليون يورو من ((الألمانى للتنمية))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق البنك الألمانى للتنمية على إقراض شركة الأندلسية للمصنوعات الخشبية مليون يورو لشراء ماكينات جديدة بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة.
قال محمود أبو شوشة، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الأندلسية قدمت دراسة الجدوى الخاصة بالتوسعات الجديدة واستغرق البنك فترة طويلة لدراسة ملف الشركة ومن المرتقب أن يساهم ذلك فى تمويل شراء المعدات والماكينات.
أشار إلى أن الشركة تسعى لإقامة مصنع على مساحة 8 آلاف متر بمنطقة أبو رواش الصناعية بالإضافة إلى مصنعها القائم على مساحة 1.2 ألف متر.
أوضح أن ((الأندلسية)) استثمرت ما يقرب من 52 مليون جنيه على مدار الـ4 سنوات الماضية شملت 15 مليون جنيه سعر الأرض، بالإضافة إلى تسهيلات بنكية حصلت عليها الشركة بقيمة 12 مليون جنيه من بنكى التجارى الدولى، والإسكان والتعمير.
لفت إلى أن المصنع الجديد من المرتقب أن يبدأ الإنتاج مطلع العام 2025، لافتًا إلى أن إجمالى مبيعات الشركة بلغت 35 مليون جنيه خلال العام 2022، ومن المتوقع نمو المبيعات بنسبة 15% بنهاية العام الحالى.
وتتخصص الشركة فى تصنيع المنتجات الخشبية ((المطابخ)) و((الدرسنج روم))، وتعتمد الشركة فى إنتاجها النهائى على 80% من خامات ومستلزمات إنتاج مستوردة.
أشار إلى أن أهم مستلزمات الإنتاج المستوردة هى المقابض، الخشب، المفصلات، والتى يتم استيرادها من دول ألمانيا وإيطاليا.
تأسست شركة الأندلسية للمصنوعات الخشبية عام 2002 برأسمال قرابة 20 ألف جنيه ثم رفعه إلى مليون جنيه حاليًا.
كتبت – مريم الرميحي:
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