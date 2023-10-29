تعديلات ضريبية تسمح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر 12% على الأقل سنويًا

MENAFN - Al-Borsa News) أقر مجلس النواب أمس تعديلات على ضريبة القيمة المضافة على السجائر تسمح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنحو 12% على الأقل.

وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.

وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون والذى اطلعت عليه“البورصة” يجوز لمجلس الوزراء خفض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع السجائر للمستهلك النهائى.

ويكتسب تعديل حدود الشرائح أهمية خاصة لمنتجى السجائر الذين يعانون من زيادة تكلفة الإنتاج مع ارتفاع سعر الدولار بنحو 50% منذ مارس من العام الماضى، ويسمح التعديل لهم بتحريك أسعار السجائر بدون الدخول فى شرائح ضريبية أعلى.

وتضمن مشروع القانون، زيادة ضريبة الجدول بنحو 50 قرشًا على الشرائح الثلاث لأسعار السجائر، بحيث تصبح 450 قرشًا على السجائر التى تقل أسعار عن 31 جنيهًا و700 قرشًا على السجائر التى تتراوح أسعار بين 31 و45 جنيهًا و750 قرشًا على السجائر التى تزيد أسعارها عن 45 جنيهًا.

كما ستزيد الضريبة على منتجات التبغ بنسبة 75% بحد أدنى 60 جنيهًا على الكيلو الصافى، مقارنة بـ 30 جنيهًا بالقانون القائم.

ويرفع القانون المعاملة الضريبية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة والمحلية للمعسل، وزادت المعاملة الضريبية على منتجات التبغ المسخن إلى 1800 جنيه للكيلو، مقابل 1400 جنيه، بينما يرفع الضريبة على السائل الإلكتروني لكل مليمتر إلى 4 جنيهات، مقابل 2 جنيه فى القانون القائم.

وأشار محمد معيط وزير المالية، إلى أن المشروع المقدم يحقق أثرًا مالياً على الموازنة العامة للدولة يصل إلى 8 مليارات جنيه سنويا، مؤكدًا على زيادة الانتاج وضمان إحكام الرقابة على الأسواق ما يضمن ضبط الأسعار.

وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة من المنتظر أن تبلغ حصيلة الزيادة الضريبية نحو 8 مليارات جنيه.

وتعانى السوق من نقص فى المعروض من السجائر على خلفية أزمة الواردات، وتقول الشركة الشرقية للدخان إنها تنوى زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة بعد دخول“جلوبال القابضة” الإماراتية فى هيكل ملكيتها والتى وعدت بتقديم تمويل بقيمة 150 مليون دولار لشراء المواد الخام.

وأدى نقص المعروض لارتفاع أسعار البيع غير الرسمية للمستهلك خلال الشهور الماضية لتزيد عن الأسعار الرسمية المقررة بأكثر من 100%، ما يطرح التساؤلات حول إمكانية زيادة الأسعار الرسمية خلال الفترة المقبلة.

قال يوسف البنا محلل مالى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن التذبذب الحالى فى أسعار السجائر ما بين السعر الرسمى وأسعار السوق السوداء يرجع بشكل أساسى إلى نقص المعروض، موضحًا أن نقص المواد الخام أثر على حجم إنتاج الشركة.

وأشار البنا لـ((البورصة))، إلى أن الشركة الشرقية للدخان“إيسترن كومبانى” قد تتجه لرفع أسعار السجائر خلال الفترة بعد إقرار مشروع ضريبة القيمة المضافة، من مجلس النواب، موضحًا أن الشركة تسعى لتوفير المواد الخام من خلال تدبير التمويل اللازم.

وقالت مصادر لـ((البورصة)) إن الشركة لم تتلق حتى الآن القرض المتفق عليه البالغ 150 مليون دولار من المساهم الإماراتى الجديد مما قد يغير من السياسة التسعيرية للشركة فى ظل اتساع الفجوة بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء.

قال إبراهيم إمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات المصرية، إن توسيع الشرائح الثلاث جاء استجابة لطلب الشعبة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، حتى لا تتعرض الشركات المصنعة لخسائر، موضحًا أن الشعبة طالبت بزيادة 50 قرشا فقط على الضريبة الثابتة لكل شريحة، بينما الضريبة المتغيرة على سعر بيع كل شركة للمستهلك.

أوضح، أن زيادة ضريبة المعسل جاءت حفاظًا على المصانع الرسمية من المصانع العشوائية التى تضرب فواتير، وتؤثر على مبيعات الشركات الرسمية.