%57 نموًا فى حصيلة الجمارك الربع الأول من العام المالى الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت حصيلة الجمارك خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنحو 57% مقارنة مع نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن الحصيلة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2023-2024 بلغت نحو 15.3 مليار جنيه، مقابل 9.75 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بدعم من تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية التى أسهمت فى خفض زمن الإفراج الجمركى.

وذكر أن تعديل فئات التعريفة الجمركية المفروضة على بعض السلع الواردة من الخارج راعت تشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة وفق آخر إصدارت منظمة الجمارك العالمية.

ووفقا لموازنة العام الحالى من المتوقع أن ترتفع جملة الحصيلة لتصل إلى 58.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل نموًا بنحو 13.3% مقارنة بالنتائج المتوقعة لموازنة العام المالى الماضى.

وارتفعت أسعار الصرف الدولار خلال فترة المقارنة بنحو 25% ما يبرر جزء من الفارق فى الحصيلة، كما أن تقييد الوردات الذى قامت به الحكومة والبنك المركزى للتعامل مع نقص العملة الأجنبية كان قد

وصل إلى ذروته خلال الربع الأول من العام المالى الماضى قبل التراجع الجزئى عن الإجراءات التقييدية، ما أسهم فى زيادة الورادات.

ومن المستهدف أن تمثل الضرائب الجمركية نحو 3.8% من إجمالى الضرائب للدولة فى العام المالى الحالى، ونسبة 1.3% من الانفاق، فيما تمثل 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى.

ومن المقدر أن تمثل ضرائب الواردات السواد الأعظم بواقع 57.4 مليار جنيه، منها 543.7 مليون جنيه ضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان، أما الضرائب على التجارة الدولية فمستهدف أن تصل حصيلتها إلى نحو 818.2 ملايين جنيه منها 113.2 مليون جنيه إيرادات المضبوطات ونحو 705 ملايين جنيه إيرادات الغرامات.

وتنفذ مصلحة الجمارك عدة مشروعات لرفع كفاءة الإدارة الجمركية ومنها الكشف بالأشعة على الحاويات فى المنافذ الجمركية والربط الشبكى لأجهزة المسح بالأشعة للحد من حالات التهرب الجمركى، مشروع النافذة الواحدة القومية للتجارة والذى يشمل تجهيز وإنشاء المراكز اللوجيستية فى المنافذ الجمركية بغرض تيسير الإجراءات الجمركية ومشروع نظام الفاعل الاقتصادي المعتمد.