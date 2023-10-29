الحكومة توافق لمصانع الأسمنت على زيادة الطاقة الإنتاجية

وافقت وزارة التجارة والصناعة على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة 10% عن الكمية المحددة لكل مصنع خلال شهر نوفمبر، لتلبية الطلب المتزايد على المنتج حاليًا.

قال المهندس أحمد كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن شركات الشعبة خاطبت وزارة التجارة والصناعة بعد ملاحظتها نقص معروض الأسمنت فى السوق المحلى واستغلال التجار للأزمة وزيادة الأسعار.

أضاف لـ“البورصة” أن الشعبة تلقت إخطارًا من الحكومة بزيادة الإنتاج بنحو 10% خلال شهر نوفمبر المقبل وفى حال استمر صعود الطلب سترفع المصانع إنتاجها بنسبة 15% خلال ديسمبر بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة.

توقع أن تتراجع أسعار الأسمنت إلى معدلاتها الطبيعية بعد زيادة الإنتاج الشهر المقبل ((الزيادة الحالية غير حقيقية لكن بالتأكيد الطلب المرتفع سببه استئناف محافظات كثيرة لأعمال البناء وبالتحديد محافظات الوجه البحرى)).

ولامس طن الأسمنت 4 آلاف جنيه مع بداية الأسبوع الجارى مقابل 1150 جنيها بداية الشهر، وبالتحديد فى محافظة كفر الشيخ والغربية والبحيرة بسبب نقص المعروض، وفقًا لتجار تحدثوا لـ“البورصة”.

ومد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يوليو الماضى قرار خفض الطاقات الإنتاجية لـ 23 شركة أسمنت عاملة فى السوق المحلى لمدة عام ينتهى فى 23 يوليو 2024.

وبدأت شركات إنتاج الأسمنت يوليو 2021 تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت بنسب تتراوح بين 30% و35% كحل لأزمة القطاع الذى شهد زيادة كبيرة فى المعروض.

قال محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات خلال الفترة الحالية يسد فجوة الطلب وينعش عمل القطاع الذى تأثر بشكل كبير من الكوتة التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة.

أوضح أن أغلب المصانع تعمل بـ 50% فقط من طاقتها الإنتاجية، مطالبًا بعقد لقاء موسع بين الشركات والحكومة للوقوف على مستجدات السوق والاتفاق على آلية محددة تناسب جميع الشركات.

وبلغ إنتاج مصر من الأسمنت العام الماضى 45.8 مليون طن، فى حين تصل الطاقة الإنتاجية الفعلية للشركات لـ 82 مليون طن سنويًا، بينما حجم الاستهلاك المحلى 44.9 مليون طن، بحسب شعبة الأسمنت.

قال مصدر مسؤول بشركة العربية للأسمنت، إن مبيعات الشركة تراجعت بنسبة 8% منذ بداية العام وحتى الشهر الجارى، لكن الزيادة الكبيرة فى الطلب حاليًا من المتوقع أن تعيد تصحيح الأوضاع البيعية للشركة.

أضاف لـ“البورصة”، أن الكوتة التى وضعتها الحكومة ضمن قرار خفض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت على مبيعات شركات القطاع للسوق المحلى فقط، وتحدد وفق الطاقة الإنتاجية لكل شركة.

أشار إلى أن الشركة رفعت إنتاجها مع زيادة الطلب وقبل إخطار الحكومة للشركات بزيادة الإنتاج، متوقعًا أن ينعكس القرار إيجابيًا على القطاع بشكل عام.

قال أسامة على، العضو المنتدب لشركة أسمنت بنى سويف، إن الزيادات الحالية فى الأسعار ناتجة عن زيادة الطلب لذلك تسعى الشركة إلى تلبية احتاجات السوق مع ارتفاع وتيرة البناء فى المحافظات.