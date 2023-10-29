ماكس فرستابن يسجل رقماً قياسياً في سباقات الفورمولا

أصبح ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات أول سائق يحقق 16 انتصارا في موسم واحد ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بفوزه بجائزة المكسيك الكبرى يوم الأحد.

كما وصل السائق الهولندي البالغ عمره 26 عاما لفوزه رقم 51 في مسيرته، متساويا مع الفرنسي آلان بروست كرابع أنجح سائق في تاريخ المسابقة.

وبمقدور فرستابن أن يتخطى سيباستيان فيتل صاحب المركز الثالث في قائمة الأكثر انتصارا في تاريخ المسابقة برصيد 53 فوزا بنهاية الموسم الجاري.

كما أنه الانتصار رقم 14 في آخر 15 سباقا خاضها فرستابن والخامس في ست نسخ من السباق على حلبة إيرمانوس رودريغيز.وقال فرستابن، صاحب الرقم القياسي السابق والذي حسم بالفعل بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي "نحظى بموسم رائع. اليوم، كان علينا الانطلاق من المركز الثالث، لكن أعتقد أن سرعة السيارة كانت جيدة جدا جدا".

وحل لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الثاني وحقق أسرع لفة بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بالسباق الذي توقف بعد حادث قوي تعرض له كيفن ماغنوسن سائق هاس.

وانسحب سيرجيو بيريز سائق رد بول من السباق الذي أقيم على أرضه ووسط جماهيره بعد تصادم مع لوكلير في المنعطف الأول من اللفة الأولى.

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