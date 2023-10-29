مصر.. دخول أكبر عدد من شاحنات المساعدات إلى غزة من معبر رفح منذ بدء التصعيد



عبرت مساء اليوم الأحد 33 شاحنة مساعدات معبر رفح المصري إلى قطاع غزة.

صرح بذلك الدكتور رائد عبد الناصر أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ).

وأضاف أن هذا أكبر عدد من شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة من معبر رفح حيث من المعتاد دخول 20 شاحنة فقط في اليوم وذلك منذ بدء دخول المساعدات في الحادي والعشرين من الشهر الجاري .

وبدخول الـ33 شاحنة ، يرتفع اجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع إلى 127 شاحنه حتى اليوم الأحد.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة جراء قيام إسرائيل بقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والأغذية إضافة إلى شن غارات جوية مكثقفة على القطاع ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى"التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.

وخلف القتال بين حماس وإسرائيل آلاف القتلى والمصابين لدى الجانبين.

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مصر.. عبور 33 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة من معبر رفح

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