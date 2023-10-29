مصر.. دخول أكبر عدد من شاحنات المساعدات إلى غزة من معبر رفح منذ بدء التصعيد

(MENAFN
- Al-Bayan)
عبرت مساء اليوم الأحد 33 شاحنة مساعدات معبر رفح المصري إلى قطاع غزة.
صرح بذلك الدكتور رائد عبد الناصر أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ).
وأضاف أن هذا أكبر عدد من شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة من معبر رفح حيث من المعتاد دخول 20 شاحنة فقط في اليوم وذلك منذ بدء دخول المساعدات في الحادي والعشرين من الشهر الجاري .
وبدخول الـ33 شاحنة ، يرتفع اجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع إلى 127 شاحنه حتى اليوم الأحد.
ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة جراء قيام إسرائيل بقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والأغذية إضافة إلى شن غارات جوية مكثقفة على القطاع ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى"التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.
وخلف القتال بين حماس وإسرائيل آلاف القتلى والمصابين لدى الجانبين.
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