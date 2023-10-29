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زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو غربي أمريكا

10/29/2023 9:20:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بلغت قوته 3.9 درجات على مقياس ريختر منطقة خليج المكسيك غربي الولايات المتحدة الأمريكية، وشعر به سكان منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وذكرت بوابة سان فرانسيسكو يوم الأحد أن الزلزال وقع في الساعة 6:38 مساء الجمعة بتوقيت غرب الولايات المتحدة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وكان مركز الزلزال بالقرب من ميلبراي على عمق تم تحديده في البداية بحوالي 9 كيلومترات، ثم تم تعديله إلى 1ر13 كيلومتر.

ولم يتم على الفور الإبلاغ عن أي أضرار ، على الرغم من أن السكان في جميع أنحاء منطقة الخليج أبلغوا عن شعورهم بالهزة الأرضية.

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