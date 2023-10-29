تفاصيل جديدة حول حادثة اختطاف والدي لويس دياز مهاجم ليفربول

أعلنت الشرطة الكولومبية

إنها أنقذت سيلينيس مارولاندا والدة مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، لويس دياز، لكن زوجها لا يزال في أيدي الخاطفين.

وعرضت الشرطة مكافأة قدرها 49 ألف دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى مكان وجود والد دياز.

وواصلت الشرطة الكولومبية البحث عن والد مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، لويس دياز، بعد يوم من اختطافه وزوجته بالقرب من حدود البلاد مع فنزويلا.

واختطف مسلحون لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا، يوم السبت، في مدينة بارانكاس القريبة من منطقة البحر الكاريبي.

وقالت الشرطة إنها أنقذت مارولاندا مساء، لكن زوجها لا يزال في أيدي الخاطفين.

وذكر ويليام سالامانكا، المسؤول بالشرطة، أنه أخبر لاعب ليفربول عبر الهاتف أنه بذل كل جهده للعثور على والده، كما أخبره بأن والدته منة، ولم تصب بأذى.

وقال سالامانكا "لن ندخر أي جهد في هذا الوضع الذي أثر في الجميع بكولومبيا".

وأعفي دياز المشاركة مع فريقه في مباراة نوتنغهام فورست بالدوري الإنجليزي الذي فاز فيها الليفر بثلاثة أهداف.

وصرّح مدرب الفريق، يورغن كلوب، قائلا إنه استبعد دياز عن التشكيل بسبب ما أسماه "الوضع المقلق"، مضيفا: "كانت ليلة صعبة للغاية على دياز".

وأفاد ليفربول في بيان بأنه يأمل في حل الأمر بأمان في أقرب فرصة ممكنة، مشددا على أنه "في هذه الأثناء، ستظل رفاهية اللاعب أولويتنا المباشرة".

وعرضت الشرطة الكولومبية مكافأة قدرها 49 ألف دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى مكان وجود والد دياز.

وحسبما ذكر وزير الداخلية لويس فرناندو فيلاسكو، يوم الأحد، فإن الخاطفين أخذوا والد دياز إلى منطقة جبلية في كولومبيا، حيث أرسلت قوات من الجيش إلى هناك.

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