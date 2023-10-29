مقتل فلسطيني وإصابة آخر خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين

قتل شاب فلسطيني

وأصيب آخر إصابة خطيرة

بالرصاص الحي، ليلة الإثنين، خلال

اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، قولها إن القوات الإسرائيلية اقتحمت جنين بأعداد كبيرة من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي نشر قناصته على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقوا الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.

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