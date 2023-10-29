العثور على تسعة مدنيين مقتولين بالرصاص في منزل بشرقي أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تم العثور على تسعة مدنيين مقتولين بالرصاص في بلدة فولنوفاخا
في شرقي أوكرانيا، حسبا ذكرت السلطات الروسية.
وكان هناك طفلان من بين القتلى، وفقا للسلطات الروسية.
ويشتبه في أن جنديا روسيا يقف وراء الحادثة، حسبما ذكرت قناة روسية مستقلة على تطبيق تليجرام. والقتلى هم أب وأم وطفلاهما وضيوف كانوا في المنزل.
وأكد مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينتس التقرير واتهم السلطات الروسية بقتل عائلة أوكرانية كانت تحتفل بعيد ميلاد ورفضت تسليم منزلهم .
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