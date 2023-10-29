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العثور على تسعة مدنيين مقتولين بالرصاص في منزل بشرقي أوكرانيا

10/29/2023 9:20:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تم العثور على تسعة مدنيين مقتولين بالرصاص في بلدة فولنوفاخا
في شرقي أوكرانيا، حسبا ذكرت السلطات الروسية.

وكان هناك طفلان من بين القتلى، وفقا للسلطات الروسية.

ويشتبه في أن جنديا روسيا يقف وراء الحادثة، حسبما ذكرت قناة روسية مستقلة على تطبيق تليجرام. والقتلى هم أب وأم وطفلاهما وضيوف كانوا في المنزل.

وأكد مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينتس التقرير واتهم السلطات الروسية بقتل عائلة أوكرانية كانت تحتفل بعيد ميلاد ورفضت تسليم منزلهم .

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