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إسرائيل ترد على هجوم صاروخي من سوريا وتستهدف مواقع الإطلاق

10/29/2023 9:20:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا في سوريا ردا على هجمات صاروخية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي قام يوم الأحد "بقصف بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية".

وقال الجيش الإسرائيلي قبل ذلك بساعات إنه هاجم الموقع الذي أطلقت منه الصواريخ باتجاه إسرائيل. وبحسب البيان، فإن الصواريخ التي أطلقت من سوريا "سقطت في منطقة مفتوحة".

وليس من الواضح حتى الآن الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض عدة مواقع على الحدود لهجوم. وأفاد شهود عيان بإطلاق نار وانفجارات.


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