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نفوق حوت قاتل جنح على أحد شواطئ بحر الشمال في بلجيكا

10/29/2023 8:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


نفق أحد حيتان الأوركا القاتلة بعد أن جرفته الأمواج على أحد شواطئ بحر الشمال في بلجيكا يوم الأحد.

وكان قد تم رصد الحوت في البداية على طول الساحل باتجاه فرنسا في الصباح، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا".

وجرفته الأمواج بعد ذلك على الشاطئ في بلدة المنتجعات "دي بان" في فترة ما بعد الظهيرة ونفق بعد ذلك بوقت قصير.

وفشلت محاولات دفع الحوت من أجل العودة للسباحة في مكان أعمق في البحر باستخدام قارب إنقاذ، وفقا للتقرير.

ولا يزال من غير الواضح الأسباب التي جعلت الحوت يصل إلى الشاطئ.

وقال المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية لوكالة الأنباء البلجيكية إن حوت الأوركا بدى نحيلا للغاية، مما قد يشير إلى سوء حالته الصحية. وقال المعهد إنه سيتم تشريح جثة الحيوان اليوم الاثنين.

يشار إلى أن رصد حوت الأوركا، الذي يشار إليه أحيانا باسم الحوت القاتل، أمر غير معتاد نسبيا في بحر الشمال. لكن في أكتوبر من العام الماضي، تقطعت السبل بحيتان أوركا أخرى ونفقت أيضا على ساحل بحر الشمال في هولندا.

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