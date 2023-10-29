ضغوط كبيرة من رؤساء شركات الطيران على مطار «غاتويك» لتحسين الأداء

تكثف شركات الطيران من ضغوطها على مطار ((غاتويك)) لتحسين أدائه، بعدما أسفر نقص طاقم العمل في برج المراقبة عن اضطرابات كبيرة خلال الصيف. ويضغط كبار المسؤولين التنفيذيين على ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في المملكة المتحدة، للحصول منه على ضمانات بشأن عدد رحلات الطيران التي يمكنه التعامل معها في العام المقبل، ليتسنى لهم تخطيط جداول رحلات الطيران.

وصرح يوهان لوندغرين، الرئيس التنفيذي لشركة ((إيزي جيت))، أكبر خطوط الطيران في المطار، لـ ((فايننشال تايمز))، أن المشكلات التي شوهدت صيف العام الجاري ((لا يمكن تكرارها في العام المقبل)). وقال: ((يجب إيلاء الأولوية بالوقت الراهن إلى تضافر جهود غاتويك ومؤسسة مراقبة الملاحة الجوية لحل المشكلات المتعلقة بالموظفين)). وبعث لوندغرين خطابات لكل من المؤسسة والمطار؛ سعياً إلى الحصول منهم على ضمانات بشأن مستويات الخدمة.

وذكر شون دويل، الرئيس التنفيذي لشركة ((الخطوط البريطانية))، أنها كانت فترة ((تحد شديد الصعوبة)) بالنسبة لمطار ((غاتويك)). وأوضح دويل: ((من المهم للغاية توفير الموارد على نحو صحيح... لثاني أكثر المطارات ازدحاماً في المملكة المتحدة، وعلينا أن نقوم بعمل أفضل في هذا الصدد)). وجاءت تعليقات دويل مع إعلان شركة الطيران لنتائجها الجمعة الماضية.

وأفاد مسؤولون تنفيذيون لشركات الطيران أن الغيابات في برج المراقبة أدت بالمطار إلى فرض ((قيود على العمليات)) مع إخطارات قصيرة المدة هذا الصيف، مما أسفر عن اضطرابات في الحركة الجوية. وفي حين أن التباطؤ الموسمي بعدد رحلات الطيران خلال الشتاء من شأنه أن يأتي بمثابة ارتياح للمطار، إلا أن هناك قلقاً بشأن احتمالية وقوع مزيد من الاضطرابات في الصيف المقبل، ما لم تحل المشكلات المتعلقة بحجم العمالة في برج المراقبة.

وفرض ((غاتويك))، بين 25 سبتمبر و15 أكتوبر من العام الجاري، حداً أقصى غير معتاد على رحلات الطيران المنطلقة من المطار، بسبب حالات مرضية و((قيود أخرى)) تتعلق بالموظفين في برج المراقبة.

يتعاقد المطار من الباطن مع مؤسسة مراقبة الملاحة الجوية، المدير الرئيسي لحركة الطيران في المملكة المتحدة، لإدارة عمليات برج المراقبة. وأعلنت المؤسسة في سبتمبر أن ما يصل إلى 30 % من طاقم العمل كان غير متاح للعمل بسبب ((مجموعة واسعة من الأسباب الطبية))، تشمل الإصابة بفيروس كوفيد 19.

وأفادت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية ((يورو كونترول))، بإقلاع 46 % من الرحلات الطويلة من مطار ((غاتويك)) بسبتمبر في موعدها، مقابل 64 % في المتوسط على مستوى أوروبا. وصرح ويلي والش، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، والرئيس التنفيذي السابق لشركة ((الخطوط البريطانية))، بن أداء ((غاتويك)) كان ((ضعيفاً للغاية))، داعياً المطار إلى تحسين معدلات التوظيف لديه.

وتولت مؤسسة مراقبة الملاحة الجوية عقد إدارة برج المراقبة في أكتوبر 2022، وتعهدت بتحسين ((مرونته))، بعدما أخذت على عاتقها عملية شهدت خلالها انخفاضاً في عدد مراقبي حركة الطيران بمقدار الثلث منذ 2016. ولا تفصح الشركة عن أية تفاصيل بشأن عمليات التوظيف، لكن أفاد شخص على اطلاع بالأمور أن الشركة لديها نحو 30 مراقباً للحركة الجوية مدربين على العمل في البرج. وأخذ العديد منهم إجازات مرضية طويلة المدى، مما فاقم من مشكلات الموارد البشرية لكن شركات الطيران تساءلت فيما بينها عن كيف يمكن أن يسفر فقدان عدد ضئيل من الموظفين عن مثل هذه الاضطرابات الشاملة.

وأكدت المؤسسة أن المرونة ((تحسنت بشدة)) منذ أن تسلمت زمام الأمور بموجب العقد منذ عام، في إشارة إلى مستويات التوظيف. وأضافت: ((ندرب مراقبين جدد للحركة الجوية بأسرع وقت ممكن، ونتوقع أن يكونوا قادرين على الانضمام إلى العمل في الربيع. وهذه هي الخطة التي اتفقنا عليها مع مطار غاتويك حينما تسلمنا إدارة الخدمات التشغيلية)).

يستغرق الأمر ما يصل إلى تسعة أشهر لتدريب موظفين ذوي خبرة، للعمل في ((غاتويك)) بسبب المجال الجوي المعقد للمطار.

ويستأنف التدريب العملي بالموقع خلال الأيام المقبلة، مع تحول شركات الطيران إلى جداول رحلات أكثر هدوءاً في الشتاء، مما يتيح المزيد من الطاقة الاستيعابية في برج المراقبة. وأعرب المسؤولون التنفيذيون بالمؤسسة عن ثقتهم في استعادة أعداد كافية للموظفين في الوقت المناسب قبل الصيف المقبل.

وواجهت المؤسسة انتقادات أيضاً من شركات طيران، بعد فشل نظام إدارة الملاحة الجوية الخاص بها، الذي يشمل المجال الجوي للمملكة المتحدة كله، نهاية أغسطس الماضي، مما تسبب في إلغاء أكثر من 1.500 رحلة طيران. وأعلن ((غاتويك)) أن المطار حقق ((99.6 % من متطلبات مستوى الخدمة كافة)) في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهي فترة شهدت نمواً في أعداد المسافرين بنسبة 40 % على أساس سنوي. وأضاف المطار: ((كانت ناتس... تعالج القيود على التوظيف باعتبارها مسألة عاجلة، لضمان قدرتها على الحفاظ على مستويات الخدمة في الصيف المقبل)).