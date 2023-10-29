إلغاء سقف المكافآت في المملكة المتحدة لن يفيد كثيراً في تعزيز القدرة التنافسية

الكاتب مؤلف العديد من الكتب عن المركز المالي بلندن وحي وول ستريت

يعد إلغاء الحد الأقصى لمكافآت المصرفيين في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي نموذجاً كلاسيكياً للرهان على الفوز في كل الأحوال بقطاع الخدمات المالية. الخطأ في الأساس كان يتمثل في فرض الاتحاد الأوروبي هذا الحد الأقصى، وليس إلغاء بنك إنجلترا له فما عواقب الإجراء الأصلي؟ وما فوائد إلغائه، إن وجدت؟

تم فرض سقف للمكافآت في سنة 2014 حينما كانت الحالة المعنوية بعد الأزمة المالية منخفضة للغاية، وكانت القوانين المصرفية الأوروبية الجديدة تتماشى بشكل عام مع المعايير العالمية، حتى أدرج صناع السياسات خلسة وسط هذه القوانين حداً أقصى للمكافآت ينطبق على بعض المصرفيين الذين يقدمون الخدمات المالية في أوروبا. ويقضي الإجراء بوضع سقف للمكافآت بنسبة 100% من رواتب المخاطرين ومديريهم، ترتفع إلى 200% في حالة موافقة المساهمين، وهو ما لم تتبعه أي سلطة مالية رئيسة أخرى.

وبسبب ذلك، احتج بشدة كل من جورج أوزبورن، وزير المالية في المملكة المتحدة آنذاك، ومارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، في ذلك الوقت، بحجة أن هذا الإجراء من شأنه أن يزيد الأخطار عبر دفع المصارف إلى رفع التكاليف الثابتة للتعويض عن انخفاض الأجور المتغيرة، غير أن سقف المكافآت قد حظي برضا منتقدي القطاع المصرفي في أوروبا، وبناء عليه ظل قائماً.

وفي السنوات التالية، قامت المؤسسات المالية بزيادة الرواتب وتقديم بدلات خاصة مرتبطة بطبيعة الوظيفة للمخاطرين الماليين، وكان هؤلاء يتمتعون بميزة تجنب انخفاض المكافآت في السنوات سيئة الأداء بينما أخذت التكاليف الثابتة للمؤسسات في الارتفاع. وكان كل ذلك غير ضروري على الإطلاق لأن الإصلاحات الأخرى التي أعقبت الأزمة، ومن ذلك تأجيل المكافآت واستردادها، أدت إلى خفض الأخطار المتعلقة بالتداولات التي تستهدف اقتناص المال والخروج السريع، وهو بالضبط الهدف المقصود من وضع سقف للمكافآت.

وحينما غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في سنة 2020، غيرت بروكسل الشروط، ولم تقدم أي تنازلات لصناعة الخدمات المالية التي تهيمن عليها المملكة المتحدة. وتحتاج المؤسسات المالية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها إلى إرشادات أوروبية للعمل هناك، ولذلك، فقد انتقلت مجموعة صغيرة من الوظائف وأكثر من ذلك قليلاً من الأعمال التجارية إلى باريس وأمستردام وفرانكفورت. وبالنسبة للاقتصاد البريطاني الذي يحتاج إلى النمو، فإن أي تهديد لقطاع رئيس مثل الخدمات المالية يجب أن يؤخذ بكل الجدية.

ولذلك، قدم وزير المالية جيريمي هانت في سنة 2022 حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى جعل الحي المالي أكثر جاذبية لإدارة الأعمال، ومن ذلك المشاورات التي قادها بنك إنجلترا في شأن سقف المكافآت. وقد جاءت الردود التي بلغت اثني عشر رداً فقط مخيبة للآمال، ولكن جميعها تقريباً كانت لمصلحة الإلغاء، وبالفعل تم إلغاء الحد الأقصى في الأسبوع الماضي. وتعتقد السلطات أن ذلك من شأنه تحسين القدرة التنافسية العالمية للحي المالي واستعادة مرونة المؤسسات المالية في مسعاها لخفض التكاليف الثابتة.

بصفة شخصية، لا أتوقع الكثير على أي من الصعيدين ودعونا نتناول القدرة التنافسية أولاً، فيتم تطبيق الحد الأقصى للمكافآت على المؤسسات المالية البريطانية التي تمارس أعمالها في أنحاء العالم والمصارف الأجنبية التي تمارس أعمالها في المملكة المتحدة. وبعد إلغاء هذا السقف، فإن المصارف العالمية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، مثل باركليز وإتش إس بي سي، والتي كانت دفعت في السابق رواتب عالية لبعض الموظفين المقيمين في الخارج للتعويض عن حزم المكافآت ذات الحد الأقصى، سيكون باستطاعتها تقديم أجور أكثر اتساقاً مع ما هو سائد في الأسواق المحلية.

وستتمكن مؤسسات مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي من تطبيق الممارسات المعتادة في وول ستريت على الموظفين العاملين في المملكة المتحدة، الأمر الذي سيجعل لندن وجهةً أفضل قليلاً للمخاطرين من أوروبا، وعلى الأقل حتى يلغي الاتحاد الأوروبي سقف المكافآت أيضاً، وهو ما سوف يحدث بالتأكيد ولكن هذه الأمور تتعلق بالملاءمة الإدارية، ولا تغير قواعد اللعبة التنافسية.

وإذا ما انتقلنا إلى المرونة، فمن الناحية النظرية، تستطيع المؤسسات المالية التفاوض على خفض الرواتب الأساسية للمخاطرين الماليين في مقابل الوعد بالمزيد من الأجور المرتبطة بالأداء.

وتنطبق القواعد الجديدة على السنة المالية الحالية، وهي فترة كانت فيها أنشطة الأعمال غير منتظمة وإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية ثابتة ولذلك فإن المطالبات المنطقية بالمكافآت التي تتجاوز الحد الأقصى ينبغي أن تكون الاستثناء وليس القاعدة، ويجب أن يكون الرد عليها عموماً بالرفض.

وقد تتمكن الإدارات الذكية من التفاوض على رواتب أقل مقابل الوعد بمكافآت أعلى في المستقبل ولكن المتداولين والمصرفيين المتميزين يمتلكون العديد من الأوراق فيما يعده الكثيرون أهم أدواتهم لهذا العام ولذلك فمن المرجح أن الرواتب التي تضاعفت مرتين أو ثلاثاً للالتفاف على الحد الأقصى ستصبح ثابتة، لتصبح القاعدة الجديدة التي يتم عبرها حساب المكافآت غير محددة السقف في المستقبل.

لقد دعا هانت ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قبل أقل من أربعة أشهر إلى ضبط الأجور في حفل عشاء أقيم في مانشن هاوس. ومما لا شك فيه أن الهيئات التنظيمية سوف تعمل على تعزيز هذه الرسالة بينما تجلس إدارات المصارف لتقسيم مجموع مكافآت نهاية العام. ولا يوجد وقت كافٍ لإصلاح التدابير المضللة (وحتى إن كانت حسنة النية) التي اتخذت في مرحلة ما بعد الأزمة والتي تحولت إلى تذكرة ذهبية للقلة المحظوظة. وقد كانت السلطات على حق في معالجة المشكلة، ويأتي الدور على القطاع المالي للتصرف بدوره بمسؤولية.