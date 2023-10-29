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الهند تدرس منع الطيارين من استعمال العطور

10/29/2023 7:25:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تدرس هيئة تنظيم الطيران في الهند قانوناً مقترحاً يحظر على الطيارين استعمال العطور.

ويأتي هذا الاقتراح بسبب المخاوف بشأن العطور التي تحتوي على الكحول، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية كاذبة في اختبارات التنفس الخاصة بالطيارين، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وتتطلع الإدارة العامة للطيران المدني في الهند إلى تعديل متطلبات الطيران المدني من خلال بند جديد ينص على أنه «لا يجوز لأي فرد من أفراد الطاقم استهلاك أي دواء أو تركيبة، أو استخدام أي مادة مثل غسول الفم أو جل الأسنان أو العطور، أو أي منتج من هذا القبيل يحتوي على المحتوى الكحولي».

ويعتبر الكحول الإيثيلي المكوّن الرئيس للعطور من حيث التركيز، إذ تتراوح نسبته من 60 في المئة إلى 95 في المئة في بعض الحالات، وتختلف قوته حسب نوع العطر، مثل ماء الكولونيا، أو ماء التواليت، أو ماء العطر.

ولدى الهند بعض قواعد الكحول الأكثر صرامة للطواقم، وتتطلب الإرشادات الحالية، التي تنطبق على شركات الطيران التي تسيّر رحلات جوية خارج الهند، من كل عضو في الرحلة وطاقم الطائرة إجراء اختبارات التنفس قبل الرحلة للكشف عن الكحول.

وفي عام 2022، تم تعليق تراخيص 41 طياراً هندياً و116 من أفراد طاقم الطائرة مؤقتاً بعد ثبوت تعاطيهم الكحول.

وفي بعض الحالات، كانت نتيجة اختبار أفراد الطاقم إيجابية للمرة الثانية، وتم إيقافهم عن العمل عاماً كاملاً.

وتنص إرشادات السلامة الخاصة بالطيران في الهند على أن «الكحول الموجود في الجسم حتى بكميات صغيرة يعرّض سلامة الطيران للخطر لعدة أسباب، ومن المرجَّح أن يؤثر سلباً في أداء الطيَّار».

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