الهند تدرس منع الطيارين من استعمال العطور

(MENAFN
- Al-Bayan)
تدرس هيئة تنظيم الطيران في الهند قانوناً مقترحاً يحظر على الطيارين استعمال العطور.
ويأتي هذا الاقتراح بسبب المخاوف بشأن العطور التي تحتوي على الكحول، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية كاذبة في اختبارات التنفس الخاصة بالطيارين، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وتتطلع الإدارة العامة للطيران المدني في الهند إلى تعديل متطلبات الطيران المدني من خلال بند جديد ينص على أنه «لا يجوز لأي فرد من أفراد الطاقم استهلاك أي دواء أو تركيبة، أو استخدام أي مادة مثل غسول الفم أو جل الأسنان أو العطور، أو أي منتج من هذا القبيل يحتوي على المحتوى الكحولي».
ويعتبر الكحول الإيثيلي المكوّن الرئيس للعطور من حيث التركيز، إذ تتراوح نسبته من 60 في المئة إلى 95 في المئة في بعض الحالات، وتختلف قوته حسب نوع العطر، مثل ماء الكولونيا، أو ماء التواليت، أو ماء العطر.
ولدى الهند بعض قواعد الكحول الأكثر صرامة للطواقم، وتتطلب الإرشادات الحالية، التي تنطبق على شركات الطيران التي تسيّر رحلات جوية خارج الهند، من كل عضو في الرحلة وطاقم الطائرة إجراء اختبارات التنفس قبل الرحلة للكشف عن الكحول.
وفي عام 2022، تم تعليق تراخيص 41 طياراً هندياً و116 من أفراد طاقم الطائرة مؤقتاً بعد ثبوت تعاطيهم الكحول.
وفي بعض الحالات، كانت نتيجة اختبار أفراد الطاقم إيجابية للمرة الثانية، وتم إيقافهم عن العمل عاماً كاملاً.
وتنص إرشادات السلامة الخاصة بالطيران في الهند على أن «الكحول الموجود في الجسم حتى بكميات صغيرة يعرّض سلامة الطيران للخطر لعدة أسباب، ومن المرجَّح أن يؤثر سلباً في أداء الطيَّار».
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