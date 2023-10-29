45 قتيلا في أسوأ حادث منجم في تاريخ كازاخستان

أدّى الانفجار في منجم لشركة "أرسيلور ميتال" السبت في كازاخستان إلى مقتل 45 من عماله كما ورد في حصيلة جديدة نشرتها فرق الإنقاذ الأحد، مما يجعله الحادث المنجمي الأكثر حصدا للأرواح في تاريخ هذه الدولة.

وما زال عامل واحد مفقوداً، وواصلت وزارة حالات الطوارئ البحث عنه الأحد، علماً بأن فرص العثور عليه حيّاً شبه معدومة. وأُعلن الأحد يوم حداد وطني في هذا البلد المترامي الأطراف والغني بالموارد الطبيعية والواقع في آسيا الوسطى.

ويضاف هذا الانفجار والحريق في منجم كوستينكو في كاراغاندا (وسط) إلى لائحة طويلة من المآسي التي سجلت حتى الآن في مواقع شركة "أرسيلور ميتال" في كازاخستان. وقد دفع هذا الوضع الحكومة الكازاخستانية إلى الإعلان عن اتفاق لتأميم الشركة المحلية التابعة لمجموعة الصلب العالمية العملاقة.

وكانت فرق الإنقاذ حذرت مساء السبت من أن فرص العثور على ناجين "ضئيلة جدا" بسبب نقص التهوية في المنجم والقدرة المنخفضة لأجهزة التنفس في حالات الطوارئ لعمال المنجم، وقوة الانفجار على امتداد كيلومترين.

وقالت وزارة الطوارئ إن عملية البحث معقدة بسبب انقطاع الكهرباء وطول الأنفاق تحت الأرض وبعضها مغمور بالمياه، فضلا عن تهدم انشاءات.

وفور الإعلان عن الحادث صباح السبت، أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بـ"إنهاء التعاون" مع المجموعة.

وبحضور عائلات الضحايا في كاراغاندا، وصف الرئيس "أرسيلور ميتال" بأنها "أسوأ شركة في تاريخ كازاخستان في مجال التعاون مع الحكومة".

- "كل عامل بطل" -

في الوقت نفسه أعلنت الحكومة الكازاخستانية ومجموعة الصلب العملاقة التي يرأسها رجل الأعمال الهندي لاكشمي ميتال ومقرها في لوكسمبورغ، عن اتفاق مبدئي "لنقل ملكية الشركة لجمهورية كازاخستان".

لكن الشركة الكازاخستانية التابعة لها "أرسيلور ميتال تيميرتاو" أوضحت الأحد أنها وقعت هذا الاتفاق "الأسبوع الماضي".

ونُكّست الأعلام الأحد في يوم الحداد الوطني في البلاد كما هي الحال في كاراغاندا، حسبما ذكرت صحافية في وكالة فرانس برس.

وفي عاصمة هذه المنطقة الصناعية حيث تحصد المناجم ضحايا بانتظام، شارك عدد من السكان في مسيرة للتعبير عن حزنهم، أمام النصب التذكاري الخاص بتكريم عمال المناجم الذين لقوا حتفهم في السنوات الأخيرة.

وقال سيرغي غلازكوف الذي عمل في الماضي في منجم إن "كل عامل منجم هو بطل لأنه ينزل من دون أن يعرف ما إذا كان سيعود".