أحداث دامية تتسبب بإلغاء مباراة مرسيليا وليون بالدوري الفرنسي

تقرر إلغاء مواجهة أولمبيك مرسيليا وضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الأحد بعدما تعرضت حافلة أولمبيك ليون للرشق بالحجارة في طريقها لملعب فيلودروم.

وأظهرت لقطات بثتها محطة (سكاي إيطاليا) الأضرار التي لحقت بنوافذ الحافلة ومساعدين اثنين يرشدان المدرب فابيو جروس إلى داخل الاستاد. وكان المدرب يغطي وجهه بيديه الملطختين بالدماء.



وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن غروس تعرض بجروح في الوجه وفروة الرأس.

وقال جون تيكستور رئيس ليون لمنصة (برايم فيديو) "لا يمكنه إجراء محادثة. هناك شظايا من الزجاج في وجهه. أنا غاضب جدا جدا، كان لاعبونا ومدربنا مستعدين لمواجهة الليلة والجماهير أرادت أن تشاهد المباراة".

وطلب المنظمون من الجماهير مغادرة الملعب بهدوء.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن الحكم فرانسوا ليتكسييه قوله: "بعد إصابة عناصر ليون وآخذين في الاعتبار رأي النادي، الذي لم يرغب في بدء المباراة، والبروتوكول المعمول به، تقرر عدم إقامة المباراة".

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض حافلة ليون لإلقاء حجارة، فيما شوهد فابيو جروسو، مدرب الفريق، على محفة ووجه ملطخ بالدماء.

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ورابطة المحترفين، أن المباراة، التي كان من المقرر أن تنطلق في الساعة الثامنة إلا الربع مساء بالتوقيت العالمي (توقيت جرينتش)، ألغيت بعد اجتماع طارئ.

وجاء في بيان "خلال اجتماع وحدة الأزمات في أعقاب الأحداث التي وقعت خارج ملعب (فيلودروم) على طريق حافلته، أعلن نادي أولمبيك ليون رفضه المشاركة في المباراة نظرا للظروف التي أحاطت باللقاء".

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "بالتشاور مع نادي أولمبيك مارسيليا والسلطات العامة، لن يتم إقامة المباراة هذا المساء في الموعد الذي كان محددا سلفا".

وأوضح: "الآن سيكون الأمر متروكا للجنة المسابقات لتحديد مصير هذه المباراة وفقا للمادة 544 من لائحة المسابقات".

وأصدر مارسيليا بيانا يدين الهجوم ويتمنى التوفيق للإيطالي جروسو /45 عاما/، الذي أحرز ركلة الجزاء الحاسمة في نهائي كأس العالم 2006 بألمانيا، حينما كان لاعبا، ليساهم في فوز منتخب بلاده بكأس العالم على حساب فرنسا آنذاك.

وجاء في البيان: "يأسف أولمبيك مارسيليا للأحداث غير المقبولة التي وقعت هذا المساء حول ملعب فيلودروم، ضد حافلة لاعبي الفريق الضيف وكذلك حافلات مشجعي أولمبيك ليون".

وتابع "يتمنى النادي الشفاء العاجل لمدرب ليون فابيو جروسو ويدين بشدة هذا السلوك العنيف الذي لا مكان له في عالم كرة القدم وفي المجتمع".

واختتم بيان مارسيليا بالقول "بسبب حفنة من الأشخاص الطائشين المتهورين، ألغيت المباراة المقررة هذا المساء ليتم حرمان 65 ألف مشجع من حضور إحدى مباريات كرة القدم".

اقرأ أيضاً:

رشق حافلة ليون بالحجارة وإصابة المدرب قبل مواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز