بسبب خطأ بشري.. مقتل وإصابة 35 شخصاً في حادث تصادم قطارين بالهند

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مسؤول حكومي كبير إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب نحو 25 آخرين في حادث تصادم قطاري ركاب بولاية أندرا براديش الهندية الأحد.
وقالت وزارة السكك الحديدية في بيان إن عربتين لأحد القطارين خرجتا عن مسارهما وإن تحقيقا أوليا خلص إلى أن "خطأ بشريا" أدى إلى الاصطدام الناجم عن "تجاوز الإشارة".
وقال ناجالاكشمي إس.، وهو مسؤول حكومي كبير في منطقة فيزياناجارام القريبة من موقع الحادث، لرويترز إن 27 شخصا أصيبوا وإن 90 راكبا كانوا على متن العربتين المتضررتين من الحادث.
وقال مسؤول كبير في السكك الحديدية إن الحادث وقع عندما توقف أحد القطارين بسبب انقطاع في كابل علوي وإن القطار القادم من الجهة المقابلة اصطدم به، مما أدى إلى خروج عربتي القطار المتوقف عن مسارهما.
وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على منصة التواصل الاجتماعي إكس إنه تحدث مع وزير السكك الحديدية.
وأضاف "تقدم السلطات كل المساعدة الممكنة للمتضررين".
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