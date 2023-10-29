بسبب خطأ بشري.. مقتل وإصابة 35 شخصاً في حادث تصادم قطارين بالهند

قال مسؤول حكومي كبير إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب نحو 25 آخرين في حادث تصادم قطاري ركاب بولاية أندرا براديش الهندية الأحد.

وقالت وزارة السكك الحديدية في بيان إن عربتين لأحد القطارين خرجتا عن مسارهما وإن تحقيقا أوليا خلص إلى أن "خطأ بشريا" أدى إلى الاصطدام الناجم عن "تجاوز الإشارة".

وقال ناجالاكشمي إس.، وهو مسؤول حكومي كبير في منطقة فيزياناجارام القريبة من موقع الحادث، لرويترز إن 27 شخصا أصيبوا وإن 90 راكبا كانوا على متن العربتين المتضررتين من الحادث.

وقال مسؤول كبير في السكك الحديدية إن الحادث وقع عندما توقف أحد القطارين بسبب انقطاع في كابل علوي وإن القطار القادم من الجهة المقابلة اصطدم به، مما أدى إلى خروج عربتي القطار المتوقف عن مسارهما.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على منصة التواصل الاجتماعي إكس إنه تحدث مع وزير السكك الحديدية.

وأضاف "تقدم السلطات كل المساعدة الممكنة للمتضررين".



