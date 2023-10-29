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وفاة الفرنسي رينيه اكسبريا مدرب النصر السابق

10/29/2023 7:25:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي المدرب الفرنسي رينيه اكسبريا، أمس الأحد، عن عمر يناهز 75 عاما، والذي سبق أن درب نادي النصر الإماراتي في موسم 2003 – 2004، كما درب العديد من الأندية الفرنسية والعربية مثل باستيا ونيم ولوهافر والإفريقي التونسي والخور القطري.

ولد اكسبريا في مدينة آرل الفرنسية عام 1947، وبدأ حياته الكروية في نادي أرلس أفينيون قبل أن يعتزل في 1984، ويتفرغ لمسيرته التدريبية.

اشتهر بشكل خاص عندما درب فريق باستيا الفرنسي من 1991 إلى 1993، وشهدت هذه الفترة "كارثة ملعب فورياني" التي قتل فيها 18 شخصا وأصيب أكثر من 2300 مشجع بسبب
انهيار مدرج من استاد فورياني معقل باستيا قبل مباراة نصف نهائي كأس فرنسا أمام أولمبيك مرسيليا، في 5 مايو 1992.

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