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الجيش الإسرائيلي يوجه نداء جديداً لسكان غزة

10/29/2023 7:25:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن دعواته للفلسطينيين في قطاع غزة للتوجه إلى الجنوب بعيدا عن مركز الحرب على حماس صارت الآن أمرا ملحا.

وقال الأميرال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش "على مدى الأسبوعين الماضيين، كنا ندعو سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة إلى الانتقال جنوبا مؤقتا... من أجل سلامتهم الشخصية".
وأضاف "نؤكد اليوم أن هذا نداء عاجل".

وقال إن عدد من تأكد احتجازهم رهائن في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر ارتفع إلى 239.

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