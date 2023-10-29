محتجون يقتحمون مطار داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة من اسرائيل

اقتحم عشرات المحتجين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما أدى لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.

ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا الى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين اسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة ازفستيا الروسية وقناة "ار تي" وتمّ تداولها على وسائل التواصل.

وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه "في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه موقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع"، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت الى المكان.

ولاحقا أعلنت حكومة جمهورية داغستان الروسية في بيان أن الأجهزة الامنية "تعمل" في مطار محج قلعة، مشيرة إلى "أن الوضع تحت السيطرة".

وأظهرت مقاطع فيديو عددا من المحتجين وهم يرفعون أعلاما فلسطينية.

وأتى الاقتحام في خضم الحرب المندلعة بين إسرائيل وحماس منذ السابع من أكتوبر ، والتي راح ضحيتها الآلاف في الجانبين.

وحضّت إسرائيل في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو روسيا على "حماية" رعاياها.

وقال البيان إن "إسرائيل تتوقّع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود، وأن تتحرك بشكل حاسم ضد مثيري الشغب وضد الحض على العنف ضد اليهود والإسرائيليين".

وأظهر مقطع فيديو متظاهرين يتحلقون حول طائرة تابعة لشركة "ريد وينغز" الروسية في المطار ورجُلا يسير على جانحها.

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