قدرات حسية لافتة لخلايا بصيلات الشعر
التاريخ
10/29/2023 7:25:52 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وجدت دراسة لباحثي جامعة إمبريال كوليدج اللندنية أن خلايا بصيلات الشعر قادرة أيضاً على اكتشاف الإحساس. وتبين أن خلايا بصيلات الشعر تطلق الناقلات العصبية (الهيستامين والسيروتونين) استجابة للمس، وهي نتائج قد تسهم بعلاج أمراض جلدية.
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