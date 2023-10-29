فَقْد الشَّغَفْ

يَا ابُوْي مَلَّيْت الشِّعِرْ وِالْكِتَابِهْ

مَا عَادْ لِهْ رَغْبه وْ لا عَادْ بِيْ حَيْل

أشُوْف كِلّ ايَّامْ عِمْرِيْ تِشَابَهْ

وَانْوَارْ صِبْحِيْ تَاهَتْ بْعَتْمَةْ اللَّيْل

فَاقِدْ شَغَفْ وِالْحِلْم قَفَّتْ رِكَابه

عَايِشْ كِذَا مِنْ دُوْن أيَّةْ تِفَاصِيْل

مِنْ دَاخِلْ دْيَارِيْ وَاحِسّ بْغَرَابه

وِالرُّوْح فِيْ جِسْمِيْ كَمَا جِذْع فِيْ سَيْل

حَتَّى عِزُوْمِيْ مَا قُوَتْ لِلْمِجَابَهْ

وِالْيَاسْ يَبْنِيْ لِهْ صِرُوْح وْتِمَاثِيْل

شِعُوْرٍ أقْسَى مِنْ شِعُوْر الْكَآبه

يِعِيْش فِي صَدْرِيْ وْيَطْفِيْ قَنَادِيْل

كِلِّيْ سُؤَالٍ مَا لِقِيْ لِهْ إجَابه

إلَى مِتَى يَا وَقْت بَاعْدِلْك.. وِتْمِيْل..؟!