الْحِرَاكْ الاِجْتِمَاعِيْ

صَدْرِيْ وَرَقْ وَاحْدَاثْ الايَّامْ (مَنْشَيْت)

يِثِيْر قِرَّاءْ الصِّدُوْر الْوِسَاعِيْ

مِرُوْرهم كَنِّهْ مَعَ شِرْفَةْ الْبَيْت

وِمْصَافَحْ إيْدَيْهُمْ يِزِيْد إرْتِفَاعِيْ

أمْلا وِرِيْدِيْ وَاسْكِبِهْ لِلْمِسَا زَيْت

لَيْن السَّهَرْ يَاتِيْ عَلَى آخِرْ مِتَاعِيْ

وِايْلَيْن بُكْرَهْ تِمْـتِلِيْ الصِّحْف (كِبْرِيْت)

مِنْ قِصْر عِيْدَانِهْ وْمِنْ طُوْل بَاعِيْ

فِكْرِيْ صَخَبْ حَفْلِهْ وَاهَازِيْج وِ(اوبْرَيْت)

وَاوَّلْ ضِيَا وَآخِرْ مِسَافَةْ شِعَاعِيْ

يَشْرِقْ تِمَرِّدْ وِالسِّمَا ذَايِعَةْ صِيْت

مَهْمَا غِزَاهَا كِلّ نَجْم إصْطِنَاعِيْ

يِبْقَى (سْهَيْل) آيِهْ وْقِبْلِهْ وْتَوْقِيْت

يِشْهَدْ عَلَيْه مْجَدِّفِيْن السِّوَاعِيْ

وَاظِلّ انَا مِثْل الْمِطَرْ حَيْثِمَا جِيْت

أمِرّ بَارْض الْعِيْس وَارْض السِّبَاعِيْ

لَوْ كِلّ الارْض (ألْمَاسْ) وِالاَّ (جِرَانِيْت)

مَا كَانْ شِفْنَا فِيْ رُبَى الْعِشب رَاعِيْ

شَاعِرْ لَوْ انْ مَا هُوْ أدَبْ مَا تِسَمَّيْت

لَوْ قَوْلِيْ أحْيَانَاً يِخَالِفْ طِبَاعِيْ

لَوْ صَحّ مِنْ يِتْهَمْ كِفُوْف (الْعِفَارِيْت)

مَا سِلْت (حُوَّا) عَنْ سِبَايِبْ ضِيَاعِيْ

مَا ادْرِيْ الظُّمَا مَا تِحْتِمِلْه التِّنَاهِيْت

وِالاَّ خُوَا رَاسِيْ مْسَبِّبْ صِدَاعِيْ

هَاجُوْسِيْ الْيَا مَدَّهَا لِيْ تِقَهْوَيْت

لَوْ لَمْ تِوَافِقْ لَهْفِتِيْ وِامْتِنَاعِيْ

إنْ سَجّ هَامَتْ بِيْ وِسَاعْ الْخِتَاخِيْت

وِانْ رَدّ يَدْعِيْنِيْ لِلاحْلامْ دَاعِيْ

وِالْيَا صَحَا تَعْصِفْ بِالافْكَارْ تَشْتِيْت

وِالْيَا انْصِمَخْ لابُوْ الِّذِيْ تَمّ وَاعِيْ

يَا قَارِيْ إتْرِكْ مَا تَبِيْ وِاخْذ مَا شِيْت

مِنْ قِلَّةْ حْضُوْرِيْ وْكِثْر إنْقِطَاعِيْ

مَا اقُوْل: تِلْقَانِيْ عَلَى مَا تِمَنَّيْت

أقُوْل: فِيْ الْكِتَّابْ مِثْل الأفَاعِيْ..!

وِانْ قِيْل يَا ضِيْق الْمِقَابِرْ عَلَى الْمَيْت

أقُوْل: مَا عَدْ لِلْحَيَاةْ إتِّسَاعِيْ

مَا ابْغِيْ مِيَةْ شَاعِرْ وْ لا ابْغِيْ مِيَةْ بَيْت

أبْغِيْ الشِّعِرْ يَحْدِثْ حِرَاكْ إجْتِمَاعِيْ