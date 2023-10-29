(MENAFN
- Al-Bayan)
يَذْكِرُوْن السَّيْل مِنْ (حَايِلْ) تَحَدَّرْ
إنْهِمَرْ وَبْلِهْ عَلَى (رَفْحَا) وْلِيْنِهْ
بَيْن جَبْهَاتْ الْهِوَا سَيَّلْ وْغَدَّرْ
كَنّ بَرْقه رِيْش فَرْخٍ شَابْكِيْنِهْ
كَانْ وَبْل الْوَسْم هذَا الْعَامْ بَدَّرْ
غَيْث مِنْ يَفْرِجْ نِوَايِبْ طَالْبِيْنِهْ
يِنْتِعِشْ بِهْ كِلّ مَهْمُوْمٍ مْكَدَّرْ
مَا صِفَتْ دِنْيَاهْ فِيْ مَاضِيْ سِنِيْنِهْ
شَاعِرٍ يَرْسِمْ بَنَاتْ الْفِكِرْ نِدَّرْ
بَيْن عَقْل وْ جِنّ لا لَجْلَجْ قِرِيْنِهْ
شَفَّةْ الْفِنْجَالْ وِالشَّايْ الْمِخَدَّرْ
وِسْط رَوْضٍ دَاعَبْ الْغَرْبِيْ خِنِيْنِهْ
تَشْفِيْ الْمَجْرُوْح مِنْ هَمٍ تِصَدَّرْ
وِالنِّفُوْس بْمَا يِشَوِّقْهَا رِهِيْنِهْ
الْبِشَرْ مَحْكُوْم بِالْحِكْم الْمِقَدَّرْ
سَاعِةٍ يِفْرَحْ بِهَا سَاعَهْ ثِمِيْنِهْ
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