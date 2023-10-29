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أشياء من الماضي

10/29/2023 7:25:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شِفْت خَيْل الْوِدّ غَيَّارَهْ

تِنْهَبْ الأرْوَاحْ مَا تَاوِيْ

شَبّ قَلْبِيْ وِاشْعِلَتْ نَارَهْ

وِابْتِلَيْت بْحِبّ بَدَّاوِيْ

أسسها عام 1981 الأديب الراحل حمد بن خليفة أبو شهاب.. إشراف: الشاعر سَيف السعدي

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