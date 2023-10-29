أشياء من الماضي

شِفْت خَيْل الْوِدّ غَيَّارَهْ

تِنْهَبْ الأرْوَاحْ مَا تَاوِيْ

شَبّ قَلْبِيْ وِاشْعِلَتْ نَارَهْ

وِابْتِلَيْت بْحِبّ بَدَّاوِيْ

أسسها عام 1981 الأديب الراحل حمد بن خليفة أبو شهاب.. إشراف: الشاعر سَيف السعدي