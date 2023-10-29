التقييم والتحكيم لدورة «التنوع» ماوريتسيو تينتاريللي «4 - 5»

تابع المصورون والمهتمون خلال الفترة الماضية، انتهاء أعمال التحكيم للدورة الثانية عشرة لجائزة ((التنوع))، والتي طرحت تحت مظلتها 4 محاور بجانب المحور الرئيسي، وهي المحور العام بشقيه (الملون والأبيض والأسود) والبورتفوليو ((ملف مصور))، بجانب محور ((الفن الرقمي)). وبالطبع كان تركيز الاهتمام الرئيسي على مراحل التحكيم الأربع، وأعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة الذين سنلقي عليهم الضوء في هذه الأجزاء.

المصور الإيطالي ماوريتسيو تينتاريللي، كان صاحب شغفٍ عميق بالتصوير الفوتوغرافي منذ صغره، وقد قادته رحلته في عالم التصوير الفوتوغرافي إلى التعاون مع العديد من استوديوهات التصوير الفوتوغرافي، حيث صقل مهاراته واكتسب تقنيات ومهارات مهمة. وفي عام 2010، بدأ فصلاً جديداً بالانضمام لفريق التحرير في مسابقة أويسس العالمية لتصوير الحياة البرية. كان له تأثير كبير منذ البداية من خلال كتابة العديد من المقالات التي تركز على القضايا البيئية وجماليات العالم. امتد تفانيه إلى ما هو أبعد من الكلمة المكتوبة، حيث قام بتنظيم مناسبات في جميع أنحاء إيطاليا للترويج لموضوعات المجلة.

حالياً هو ليس فقط شريكاً رئيسياً في تطور المسابقة فحسب، بل يشغل أيضاً منصباً مرموقاً، فهو الأمين العام لمسابقة أويسس العالمية لتصوير الحياة البرية. وقد قادته خبرته في التصوير الفوتوغرافي ليصبح عضواً معروفاً وفاعلاً في العديد من لجان تحكيم مسابقات التصوير الفوتوغرافي الوطنية والدولية.

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جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي