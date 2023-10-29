Monday, 30 October 2023 03:08 GMT

مكتبة محمد بن راشد تبني جسور المعرفة عبر «عالم بلغتك»

10/29/2023 7:25:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنظم مكتبة محمد بن راشد، جلسة حوارية مميزة تحت عنوان ((مبادرة عالم بلغتك: بناء جسور من المعرفة))، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك يوم الخميس 2 نوفمبر، من الساعة 6:30 مساءً حتى 8:00 مساءً، في قاعة ((فكر)) بمركز إكسبو الشارقة، لتسليط الضوء على أهمية المبادرة ودورها في تعزيز الحوار والتواصل الثقافي بين مختلف الشعوب.

وتستضيف الجلسة الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والذي سيقدم نظرة شاملة حول مبادرة ((عالم بلغتك)) ودورها في إزالة الحواجز بين مختلف الثقافات، وإيصال الأدب والثقافة والإرث العربي واللغة العربية إلى العالمية، من خلال استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

MENAFN29102023000110011019ID1107325869

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث