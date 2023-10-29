مكتبة محمد بن راشد تبني جسور المعرفة عبر «عالم بلغتك»

تنظم مكتبة محمد بن راشد، جلسة حوارية مميزة تحت عنوان ((مبادرة عالم بلغتك: بناء جسور من المعرفة))، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك يوم الخميس 2 نوفمبر، من الساعة 6:30 مساءً حتى 8:00 مساءً، في قاعة ((فكر)) بمركز إكسبو الشارقة، لتسليط الضوء على أهمية المبادرة ودورها في تعزيز الحوار والتواصل الثقافي بين مختلف الشعوب.

وتستضيف الجلسة الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والذي سيقدم نظرة شاملة حول مبادرة ((عالم بلغتك)) ودورها في إزالة الحواجز بين مختلف الثقافات، وإيصال الأدب والثقافة والإرث العربي واللغة العربية إلى العالمية، من خلال استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.