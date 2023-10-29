«دبي للثقافة» تختتم «دبي لمسرح الشباب 14» وتكرم مبدعيه

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) فعاليات ((مهرجان دبي لمسرح الشباب))، في نسخته الـ 14، التي نظمتها على مدار 7 أيام، بحفل شهد تكريم فرسان المسرح، وذلك على خشبة مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، التي استضافت 6 عروض مسرحية مستلهمة من الواقع، قدمتها فرق مسرح دبي الأهلي، ومسرح دبي الوطني، وفرقة جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، وفرقة مسرح خورفكان، ومسرح رأس الخيمة الوطني، ومسرح دبا الفجيرة.

وحضر حفل التكريم معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومنصور لوتاه، مدير عام ((دبي للثقافة)) بالإنابة، والمدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة في ((دبي للثقافة)).

وتوجت مسرحية ((مؤتمر المجانين)) لفرقة جمعية ياس للثقافة والفنون بجائزة الابتكار في الفن الأدائي، فيما نال الفنان عبدالله الحمادي جائزة أفضل إخراج مسرحي عن دوره في مسرحية ((مؤتمر المجانين))، وحصل الفنان إسماعيل سالم على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسرحية ((محارب الضوء)) لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني.

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة الفنانة عذاري السويدي عن دورها في مسرحية ((صالح للحياة)) لفرقة مسرح خورفكان للفنون، وفاز خالد فهد بجائزة أفضل موهبة عن دوره في مسرحية ((أيام الضجيج)) لفرقة مسرح دبي الأهلي، بينما حصل عبد العزيز الخميس على جائزة أفضل ((مؤثرات صوتية)) عن مسرحية ((أبد الدهر))، وفازت مسرحية ((إبرة)) لجمعية دبا للثقافة والفنون بجائزة أفضل سينوغرافيا، في حين حصل الفنان خليفة الناصر على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن أدائه في مسرحية ((صالح للحياة)) لفرقة مسرح خورفكان، وتم حجب جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وكذلك جائزة أفضل تأليف مسرحي.

وخلصت لجنة التحكيم التي ترأسها الفنان المخرج والكاتب ناجي الحاي، وضمت في عضويتها الفنان والمخرج والمؤلف مرعي الحليان، والفنان والمخرج والمؤلف محمد سعيد السلطي، إلى جملة من التوصيات، من أبرزها ضرورة الاهتمام باختيار النصوص المسرحية الرصينة ذات المناخ السليم على مستوى الحبكة الدرامية وبناء الشخصيات، وكذلك الاهتمام بوحدة عناصر العرض المسرحي، وحسن اختيار النص المناسب وتفكيكه ودراسته لتحديد رؤية إخراجية واضحة تدعم الخطاب الفكري والفني، وعدم الخلط بين الأساليب الإخراجية دون دراية فنية وواعية، والاهتمام بالمحتوى وأداء الممثل. ولفتت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة الحرص على عدم استنساخ السينوغرافيا لا سيما في الإضاءة، حيث سادت العتمة غير المبررة معظم العروض، ما ساهم في عدم إبراز الأداء، كما أوصت بضرورة الاهتمام باللغة العربية ومخارج الحروف، ورعاية أصحاب المواهب الشابة وتوفير المناخ التعليمي والمعرفي المناسب لهم.

وكان المهرجان قد انطلق على وقع أحداث مسرحية عرض ((مؤتمر المجانين)) من تأليف الدكتور محفوظ غزال، وإخراج عبدالله أحمد الحمادي وأداء فرقة جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح. فيما مثلت مسرحية ((أيام الضجيج)) لفرقة مسرح دبي الوطني، وهي من تأليف عبدالله المهيري وإخراج طلال قمبر علي طماعي، مسك ختام المهرجان، الذي احتفى هذا العام بالمخرج والمؤلف المسرحي جمال مطر لحصوله على لقب ((شخصية العام المسرحية)) تكريماً لعطائه ومسيرته الفنية، وتقديراً لمساهمته في الارتقاء بالحركة المسرحية المحلية.