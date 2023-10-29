«استعارة الكتب» .. برامج وممارسات تثري ثقافة الاستدامة

تشكل الكتب أهم مصادر العلوم والمعارف التي عرفها الإنسان، إذ يستقي الطالب منها معلوماته ومعارفه. وبالحديث عن الكتب، تتبادر إلى الأذهان المكتبات التي تشكل بما تحويه من عناوين متنوعة في الأرفف، بعضها غير قابل للشراء يعتمد نظام الاستعارة، وهذا النظام يتبعه أيضاً العديد من محبي القراءة، بحيث يتداول الكتاب ويعود لصاحبه أو للمكتبة، في فلسفة أقرب ما تكون إلى استدامة ثقافية ليتحول الكتاب من مقتنى محفوظ ومركون في الأرفف الشخصية أو المكتبات، إلى معرفة ثقافية مستدامة، فكيف ساهمت الاستعارة في تحقيق ذلك؟.

تحرص دولة الإمارات من خلال برامج نوعية متخصصة، وثقافة عمل راسخة، على نشر وتعزيز وتعميم مناهج استعارة الكتب، بوجهة فعالة، مثرية بذلك مسارات الاستدامة الثقافية وصون مقدرات الطبيعة وحفظ البيئة.

تقول الشاعرة شيخة المطيري، رئيسة قسم الثقافة الوطنية والوثائق والعلاقات العامة في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، عضو رابطة أديبات الإمارات: ((منذ النشأة الأولى للمكتبات كان موضوع الاستعارة أمراً متداولاً بكثرة وألفت حوله كتب كثيرة، كما تم طرح الأمر أيضاً من الناحية الفقهية، وكنا نجد أن بعض المكتبات تمتنع عن الإعارة لحفظ مقتنياتها فيما تضع بعضها شروطاً للإعارة وتسمح بها، أما اليوم فإن أغلب المكتبات تقدم هذا النظام بطريقة تقليدية ورقية أو أن تمنح للمستفيد حق القراءة الإلكترونية، ومن يعمل في المكتبة يدرك كم هو مؤلم وضع الكتب التي لا يطلبها أحد، وهنا علينا أن نفعل أدواتنا للتعريف بالكتب بشكل دوري وطرح أفكار حديثة تمكن القارئ من الاستعارة دون الإضرار بالكتاب حتى تظل هذه الأوعية المعرفية دائمة الحركة بين المستفيدين ويبقى أثرها حاضراً وممكناً لفكرة استدامة المعرفة والثقافة)).

تداول وأبعاد

أما الكاتبة نوف الحضرمي فتقول: ((لابد من تداول الكتاب بحيث لا يكون مجرد مقتنيات محفوظة، بل من خلال المحافظة على الوسائل الثقافية في اقتناء العنصر الثقافي، بحيث يكون له نماذج فكرية تساعد في تطوير النموذج المستدام، وذلك من خلال وضع المقتنيات الثقافية في مجموعات خاصة يستطيع المقتني استخدامه، مثال على ذلك في حال الشخص أخذ ملتزمات أو مقتنيات ثقافية، يجب على الجهة أن تسجل في الموقع وعلى المقتني إرسال بياناته ومن ثم الجهة تعطي المقتني رابط الموقع، ويمكنه المقتني اللجوء إليه في أي وقت لمدى الحياة، حيث لا يقتصر ذلك على استعارة الكتب، بما يحقق استدامة رقمية، ويمكنهم من تداول الكتب بحيث تكون المقتنيات محفوظة ومسجلة في الموقع، وبهذه الطريقة ستكون مساهمة الاستدامة الثقافية)).

وتضيف: ((ويمكن للمقتني التسجيل في الموقع، أو استخدام بطاقة معينة من خلالها يمكنه تفعيلها في متجر ثقافي مثل المكتبات، وهذه استدامة ثقافية ومعرفية تعتمد الأسلوب الرقمي بشكل مطور)).