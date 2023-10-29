60 فعالية لعشاق الإصدارات المصورة في «الشارقة للكتاب»

تجمع فعاليات الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عشاق الكتب المصورة (الكوميكس)، في أكثر من 60 فعالية وورشة عمل متخصصة، يقدمها نخبة من الفنانين والمبدعين في صناعة الكتب المصورة والأنيمي والمانغا، بهدف تنمية المهارات الإبداعية والفنية للأطفال والشباب.

وتتنوع ورش العمل بين 15 موضوعاً، تركز على طرق الرسم بالأحجار العطرية، والرسم على الجلد، والأساليب الفنية الاحترافية لتلوين الرسم الهزلي، والقصص المصورة رقمياً، وفنون الكاريكاتير، والألعاب الإلكترونية، والرسم ثلاثي الأبعاد، وتصميم المواقع الإلكترونية، وغيرها.

الرسم بالأحجار

ومن أبرز الورش المخصصة للكتب المصورة ((الرسم بالأحجار العطرية))، التي تعلم المشاركين كيفية صنع أحجار عطرية بأشكال وألوان مختلفة، واختيار الروائح المناسبة لها، بينما تتناول ورشة ((الرسم على الجلد))، أحدث تقنيات الرسم على المحافظ الجلدية. أما ورشة ((الأغلفة الرقمية))، فتساعد المشاركين على إنشاء أغلفة جذابة للكتب المصورة الرقمية، باستخدام برامج متخصصة.

تلوين الرسم

وتركز ورشة ((تلوين الرسم الهزلي)) على التأثيرات اللونية في القصص المصورة، وتعلّم المشاركين كيفية استخدام برامج التلوين الرقمي لإضفاء حيوية وجاذبية على الرسومات، بينما تسمح ورشة ((فواصل الكتب الخشبية)) للمشاركين صنع فواصل كتب خشبية على شكل شخصيات مختلفة، بأزياء وملامح مبتكرة، وتزويدهم بالأدوات والخامات اللازمة لذلك. أما الورشة التفاعلية ((القصص المصورة رقمياً))، فتهدف إلى تطوير مهارات الأطفال في إنشاء قصص مصورة رقمية، باستخدام خطوات بسيطة وسهلة.

كاريكاتير الواقع

وتصحب ورشة ((كاريكاتير الواقع المعزز)) الأطفال والشباب المشاركين في رحلة مغامرة مع تطبيقات الواقع المعزز، لإضافة عناصر رقمية مدهشة إلى قصص مصورة حقيقية، فيما تتضمّن ورش ((رسومات هزلية على الحصى))، و((الرسومات الهزلية الممغنطة))، الرسم على الحصى بألوان زاهية، لإنشاء شخصيات أو مشاهد مستوحاة من الكتب المصورة، إلى جانب ورشة ((ألعاب إلكترونية))، التي يتعلم فيها المشاركون أساسيات احتراف إنشاء ألعاب إلكترونية بسيطة وممتعة.

تصميم ألعاب

وتتضمن ورش العمل ((تصميم ألعاب رقمية)) التي تساعد الأطفال والشباب على إنشاء ألعاب رقمية متقدمة. وورشة ((الرسم ثلاثي الأبعاد))، التي تضمن احتراف العمل على برنامج Blender، أما ورشتا ((المحتوى الرقمي))، و((تصميم المواقع الإلكترونية))، فيتعرف فيهما المشاركون إلى أحدث التقنيات التي يتضمنها برنامج Photoshop، لإنشاء محتوى رقمي يعبر عن أفكارهم ورؤاهم الإبداعية، مع التعرف إلى أحدث أدوات برامج الذكاء الاصطناعي في تصميم مواقع إلكترونية احترافية.