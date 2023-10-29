بدور القاسمي: صناعة النشر ركيزة التغيير وتعزيز قوة الكلمة في توحيد العالم

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة ((هيئة الشارقة للكتاب))، أن العاملين في صناعة النشر عليهم أن يبقوا ملتزمين ومؤمنين بقوة الكلمة المكتوبة والدور الذي تلعبه في توحيد العالم أو تفرقته.

وقالت: ((يجب أن تبقى صناعة النشر حافزاً للتغيير المنشود، ودافعاً للتبادل الثقافي، ومنصة للتحول الاجتماعي، ومعاً يمكننا بناء مستقبل يواصل فيه الأدب وقطاع النشر إحداث التأثير الإيجابي على الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم)).

وأضافت: ((قطاع النشر اليوم يقف على بوابة التاريخ، ليستعيد الدور الأساسي الذي لعبه على مدار قرون، في زمن انتشرت فيه المعلومات الخاطئة والمضللة والأخبار الزائفة وثقافة إلغاء الآخر، وهيمنت فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي على الفضاء الرقمي لتصنع فقاعات زائفة، يتحمل الناشرون مسؤولية تقديم محتوى موثوق تم التحقق منه والبحث فيه بشكل شامل، ويمتلكون فرصة فريدة لاستعادة الثقة في الإنسانية وبناء مستقبل تنتصر فيه الحقيقة على البهتان)).

وجاء كلام الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، خلال كلمتها في افتتاح فعاليات الدورة الـ13 من ((مؤتمر الناشرين)) الذي أقيم أمس في مركز إكسبو الشارقة، بحضور أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، ونخبة من قيادات صناعة الكتاب وخبراء في مجال النشر من 106 دول حول العالم.

وتحدث خلال الافتتاح كل من: يوم تشول هو، رئيس جمعية الناشرين الكوريين، ونوريا كابوتي برال، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((بنغوين راندوم هاوس))، وبورتر أندرسن، رئيس تحرير مجلة ((ببلشينغ بيرسبيكتيف))، وإيان تشابمان، الرئيس التنفيذي لـ ((سايمون آند شاستر))، وجو هينري، المدير التنفيذي لـ ((بوك برانش)).

وقالت الشيخة بدور القاسمي: ((في زمن يتشكل فيه الرأي العام، وتنتشر فيه الآراء بسرعة كبيرة، تبرز أهمية استمرار الناشرين بتوفير قاعدة راسخة للحقيقة تمكن الأفراد من بناء فهم صحيح للقضايا العالمية المعقدة عليهم، وهذه هي رسالة الناشرين التي نبني عليها مصداقيتنا لدى قرائنا ومجتمعاتنا، والتي ينبغي لنا حمايتها بكل الوسائل في ظل جميع التوجهات وتحت كل الظروف)). وتابعت: ((لكي نكون قادرين على الوفاء بعهدنا، يتوجب على صناعة النشر أن تتكيف مع التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها عالمنا)).

استكشاف

ومع الاحتفاء بكوريا الجنوبية ضيف شرف دورة العام الجاري من ((معرض الشارقة الدولي للكتاب))، شارك يوم تشول هو، رئيس جمعية الناشرين الكوريين، رؤاه حول مشهد النشر الكوري وأهم التحديات والفرص التي يمر بها. وقال: ((إنه فخر كبير لكوريا التواجد اليوم في هذا المؤتمر، حيث يمكننا مناقشة الفرص وأهم الأنظمة والبرامج الخاصة بسوق النشر في كوريا مع الحاضرين من مختلف أنحاء العالم)). من جانبها، شاركت نوريا كابوتي برال، الرئيسة التنفيذية لمجموعة ((بنغوان راندوم هاوس)) في نقاش مع بورتر أندرسن، رئيس تحرير مجلة ((ببلشينغ بيرسبيكتيف))، حيث شهد النقاش التطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه سوق النشر العالمي وتحديداً تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

فرص ثمينة

وتضمن المؤتمر، مجموعة متنوعة من اللقاءات النقاشية، تناولت كل منها موضوعات محددة، منها ديناميكيات المناطق المختلفة مثل بلدان شرق آسيا، بالإضافة إلى توفير رؤية شاملة حول الولايات المتحدة. واستكشفت اللقاءات أنواع وصيغ النشر، ومنها الروايات المصورة والكتب الصوتية المخصصة للأطفال، وشهدت نقاشات حول ترجمة كتب الكبار والأطفال، وتحويل الأعمال الروائية إلى أفلام سينمائية، وإتمام الصفقات، وتوقيع العقود، ونماذج الأعمال الرقمية، كما بحثت المعايير العالمية لصناعة الكتاب.