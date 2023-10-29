10 تدخلات إيجابية لتقنية الفيديو

جاء أداء حكام الساحة دون المستوى خلال الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين؛ في حين تألق حكام تقنية الفيديو بتدخلهم الإيجابي في 10 حالات، منها إلغاء ركلة جزاء لصالح بني ياس للتحايل، وإلغاء ركلة جزاء لصالح الإمارات، وإلغاء ركلة جزاء لصالح فريق الشارقة بسبب التحايل، واحتساب الهدف الثاني للوصل بعد إلغائه من قبل مساعد الحكم، وإلغاء ركلة جزاء لحتا لأن الاحتكاك بين اللاعبين كان طبيعياً، والتدخل بمنح لاعب شباب الأهلي لوكا بطاقة حمراء بدلاً من الصفراء بسبب التهور، والتدخل بتأكيد طرد لاعب شباب الأهلي سالمين خميس، وإن كان هناك اختلاف ووجهات نظر متباينة في قرار الطرد، كذلك التدخل باحتساب ركلة جزاء صحيحة لفريق الإمارات، والتأكيد على قرار طرد لاعب العين بندر الأحبابي، والتدخل لاحتساب ركلة جزاء لصالح الجزيرة.

وفي المقابل، لم تتدخل تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء للنصر في مباراته أمام شباب الأهلي، وكذلك عدم احتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد كلباء، وكان لعدم الاحتساب تأثير مباشر على نتيجة المباراتين، كما لم يظهر الحكم الصربي سردجان يوفاتوفيتش بالمستوى المميز المأمول، بينما ظهر الحكم عادل النقبي الذي أدار لقاء العين مع الإمارات بمستوى طيب، كما ظهر الحكم الشاب سهيل عبدالله الذي أدار مباراة البطائح وعجمان بمستوى طيب في أول ظهور له بدوري المحترفين.

حالات تحكيمية

● طرد لاعب كلباء فيليب كيش بسبب الخشونة الزائدة مستحق.

● طالب الوصل باحتساب ركلة جزاء لصالح ليما، لكن اللعبة لا ترتقي للركلة.

● طالب البطائح بركلة جزاء في مباراته أمام عجمان، واللعبة لا ترتقي لقرار الركلة.

● هدف إيرك لاعب العين في مرمي الإمارات صحيح.

● هدف النصر الأول صحيح، والاحتكاك بين اللاعبين قبله طبيعي.

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