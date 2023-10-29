زكريا أحمد: التركيز وراء تفوق حراس المرمى

تفوق حراس المرمى خلال مباريات الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين على الرغم من غزارة الأهداف، التي بلغت 31 هدفاً، يتحمل الحراس منها هدفين فقط، ويستحق نجومية تلك الجولة حارس الوحدة محمد الشامسي، الذي ذاد عن مرماه ببسالة، وكذلك أحمد حمدان، حارس خورفكان العائد بعد فترة غياب، الذي قاد فريقه للفوز الكبير على الجزيرة، وكذلك خالد عيسى، الذي تصدى لضربة جزاء اللاعب العالمي إنييستا في وقت حرج من المباراة.

وقال الدكتور زكريا أحمد، مشرف مدربي حراس المرمى في اتحاد الكرة، إن تميز الحراس يعود إلى حس استعدادهم وتركيزهم العالي خلال المباريات، وأشاد بأداء عادل الحوسني وخالد السناني، اللذين حافظا على نظافة شباكهما خلال تلك الجولة، على الرغم من معاناة معظم الفرق دفاعياً، حيث بلغت حصيلة الأهداف من 42 مباراة 153 هدفاً، بمعدل 3.64 أهداف لكل مباراة، وهي حصيلة كبيرة هجومياً وضعيفة جداً دفاعياً، ومع ذلك شهدت 17 مباراة نظافة الشباك، ولا يزال فهد الظنحاني متصدراً قائمة الأكثر تصدياً للكرات بين حراس مرمى الدوري.

وأضاف الدكتور زكريا أحمد: يحسب لثلاثة حراس نجاحهم في التصدي لركلات جزاء منذ بداية الدوري وحتى الآن، حيث احتسبت 25 ركلة جزاء، تصدى لثلاث منها خالد السناني، وخالد عيسى، ومحمد حسن، بينما يتحمل حراس المرمى لغاية الآن بعد 153 هدفاً نحو 28 هدفاً فقط، وجاءت أغلب أخطاء الحراس من التمركز الخاطئ الذي أسفر عن 8 أهداف، وردة الفعل الضعيفة التي نتج عنها 10 أهداف، والخطأ في اتخاذ القرار الذي أسفر عن 11 هدفاً، وتسبب الخروج الخاطئ للكرات العرضية في هدف، إضافة إلى هدف آخر لضعف التواصل مع الزملاء.

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