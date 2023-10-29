«الحصن» يصعد لوصافة دوري «الهواة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
انتزع دبا الحصن وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة)) من الظفرة بفوزه أمس، على ضيفه العربي بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق كيكوي جيسوس ((هدفين))، وجيلمار سيلفا ليرفع ((الحصن)) رصيده إلى 15 نقطة خلف العروبة المتصدر برصيد 19 نقطة وأكمل العربي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حمد إبراهيم.
واستعاد التعاون نغمة الانتصارات وتغلب على سيتي 3 - 1 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة أحرز الثلاثية الكسندر ميديروس ((هاتريك))، وسجل هدف سيتي عثمان جمال الدين.
وتعادل مسافي والحمرية 1 - 1، تقدم الحمرية بهدف كايو الفيس في الدقيقة ((90 + 6)) وأدرك التعادل لمسافي أندريجا في الدقيقة ((99 + 9))، فيما تعادل مصفوت والجزيرة الحمراء سلبياً.
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