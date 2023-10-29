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«الحصن» يصعد لوصافة دوري «الهواة»

10/29/2023 7:25:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتزع دبا الحصن وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة)) من الظفرة بفوزه أمس، على ضيفه العربي بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق كيكوي جيسوس ((هدفين))، وجيلمار سيلفا ليرفع ((الحصن)) رصيده إلى 15 نقطة خلف العروبة المتصدر برصيد 19 نقطة وأكمل العربي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حمد إبراهيم.

واستعاد التعاون نغمة الانتصارات وتغلب على سيتي 3 - 1 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة أحرز الثلاثية الكسندر ميديروس ((هاتريك))، وسجل هدف سيتي عثمان جمال الدين.

وتعادل مسافي والحمرية 1 - 1، تقدم الحمرية بهدف كايو الفيس في الدقيقة ((90 + 6)) وأدرك التعادل لمسافي أندريجا في الدقيقة ((99 + 9))، فيما تعادل مصفوت والجزيرة الحمراء سلبياً.

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