3200 مشاركة و20 مؤسسة في طواف دبي الوردي

نظم مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، طواف دبي الوردي، للتوعية بمرض سرطان الثدي، ودعم جهود مكافحته والتعريف بآثاره، في يوم رياضي مجتمعي حافل جمع أكثر من 3200 مشاركة، تقدمهم قناصل عدد من الدول، وتحول حي دبي للتصميم وواجهة قناة دبي المائية إلى لوحة جمعت بين مظاهر الفرح والاحتفال والتعايش والتلاقي بين مكونات المجتمع، وشارك في الحدث الإنساني الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وميجان جريجونيس القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، وسيبيل بفاف قنصل عام ألمانيا، ودارين صقر قنصل مصر، ونيكول تيودوروفيتشي قنصل عام رومانيا، وناتالي كينيدي قنصل عام فرنسا، واللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن المنشآت والهيئات والطوارئ بشرطة دبي، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وسالم بن لاحج مدير إدارة العناية بالمرضى في مؤسسة الجليلة.

وشهد طواف دبي الوردي أكثر من 1200 مشاركة في مسيرة المشي التي امتدت لمسافة 4 كيلومترات، وأكثر من 2000 مشاركة في طواف الدراجات الهوائية، الذي امتد لمسافة 15 كيلومتراً، وشارك في الحدث 20 مؤسسة حكومية وخاصة، وأكثر من 300 متطوع من 3 فرق تطوعية، ويأتي هذا اليوم الرياضي المجتمعي الحافل بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي، وأهمية إجراء الفحوصات الدورية للوقاية منه.

تنظيم

وقالت ميجان جريجونيس القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية: شاركت مع زملائي وفرق العمل بالقنصلية، لنكون جزءاً من الحدث الرائع، لنحتفل سوياً بالنساء، ونعزز الوعي بأهمية الحفاظ على صحتهن، ونزيد الوعي بمخاطر سرطان الثدي.

وقالت سيبيل بفاف قنصل عام ألمانيا: متحمسون جداً لنكون جزءاً من الحدث، وتفاجأنا بمشاهدة هذا العدد الكبير من النساء يشاركن في التوعية بالصحة العامة، وهو أمر غاية في الروعة، وبالغ الأهمية، خاصة مع مرض سرطان الثدي، الذي يجب التوعية بمخاطره لجميع النساء دون استثناء، وأشكر مجلس دبي الرياضي على تنظيمه الحدث، ودعوته لنا للمشاركة فيه.

وقالت ناتالي كينيدي قنصل عام فرنسا: سرطان الثدي هو أكثر الأمراض انتشاراً بين النساء في العالم، ومن الجيد التوعية بأهمية الفحص الدوري وعلاجه في وقت مبكر، وأشكر مجلس دبي الرياضي على تنظيمه الفعالية، وإنه لشرف لنا أن نكون جزءاً من الحدث ذي الأهداف النبيلة والمهمة لزيادة الوعي لدى النساء.

وقالت نيكول تيودوروفيتشي قنصل عام رومانيا: سعداء بأن نجتمع سوياً في الحدث الرائع للتوعية بأهمية الفحص الدوري للنساء، وزيادة الوعي من مخاطر سرطان الثدي، الأجواء رائعة، وهناك العديد من الفعاليات الممتعة والفحوصات المجانية، وأشكر مجلس دبي الرياضي على تنظيمه الحدث الرائع، وأتمنى أن أشارك فيه كل عام.

وقالت دارين صقر قنصل عام جمهورية مصر العربية: أشكر مجلس دبي الرياضي، على دعوتهم لنا للمشاركة في الحدث الرائع، الذي يحمل أهدافاً مهمة، ويمثل حملة إيجابية للتوعية من سرطان الثدي، وهو هدف مهم لجميع السيدات، فالتوعية المستمرة مطلوبة لحماية النساء من مخاطر السرطان، أنا سعيدة بالأجواء الرائعة، والتنظيم الرائع، ونحرص على المشاركة في جميع الفعاليات في دبي.

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