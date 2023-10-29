الجواد «إيجابي» بطل كأس سلطان بن خليفة في أولى منافسات الشارقة

توّج الجواد (إيجابي) لإسطبلات الأصايل، بكأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، بفوزه بالمركز الأول في السباق الذي أقيم أمس على مضمار الشارقة لونجين ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباقات، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية، وبلغ مجموع جوائزه المالية 250 ألف درهم، من ستة أشواط مثيرة خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط السادس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وشارك 85 خيلاً في المنافسة، ويحتضن مضمار الإمارة الباسمة إجمالي ستة سباقات خلال موسمه الجديد، الذي يختتم في 10 مارس 2024.

تألق وصدارة

وحصد الجواد (فرحان) للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بإشراف جان كلود بيكو وبقيادة ريان كوراتولو، بكأس (لونجين سبيريت فلايباك)، في الحفل الافتتاحي لموسم سباقات مضمار نادي الشارقة للفروسية والسباق.

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