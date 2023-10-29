4 مفارقات في ليلة «استعادة الصدارة»

حفلت مباراة العين والإمارات بالجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بفوز العين 3 - 1 واسترداد الصدارة برصيد 15 نقطة، بالمشاهد والمفارقات المدهشة ويسلط ((البيان)) الضوء على أربع منها.

2 طرد مبكر

بعد تسجيل العين الهدف الأول في شباك الإمارات، وقبل أن تكتمل أفراح جماهيره، أصيب العين بضربة موجعة إثر طرد قائده بندر الأحبابي في الدقيقة العاشرة، الأمر الذي أحدث فارقاً في سير المباراة، إذ عزز معنويات لاعبي الإمارات واندفعوا للهجوم لاستغلال النقص العددي وتعديل النتيجة، غير أن الذي حدث يعد من المفارقات إذ كان رد فعل لاعبي العين أقوى فسجلوا هدفين آخرين لينهوا الشوط الأول متقدمين بثلاثة أهداف.

2 ركلتا جزاء

شهدت المباراة ركلتا جزاء للإمارات انبرى لهما أنيستا فسجل الأولى وأهدر الثانية، بسبب يقظة وخبرة الحارس الدولي خالد عيسى، الذي طار للكرة في الزاوية اليمني وأبعدها، الأمر الذي نال من عزيمة لاعبي الإمارات، وبالمقابل ضاعف الجرعات المعنوية للعيناوية فحافظوا على تقدمهم حتى النهاية.

3 دفاع بالخمسة

قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة استشعر مدرب العين الخطر، وعمد إلى المحافظة على تقدم فريقه فدفع بمحمد شاكر((مدافع)) بديلاً لصانع الألعاب كاكو ليدافع العين بخمسة هم كوامي والهامشي واريك وسعيد جمعة وشاكر، وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها الفريق لهذا الأمر على الرغم من أنه سبق أن لعب بعشرة لاعبين أمام الشارقة والنصر، بعد طرد كوامي في الأولى وجوناتاس في الثانية.

4 سجل نظيف

بفوزه على الإمارات، حافظ العين على سجله نظيفاً من الخسارة في ملعبه أمام الإمارات، إذ تقابلا في الدوري باستاد هزاع بن زايد 7 مرات، وفاز العين في 5 وحضر التعادل مرتين، وبخسارة واحدة في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين ففاز العين في 16 مباراة مقابل فوز وحيد للإمارات .

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